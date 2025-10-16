search
Joi, 16 Octombrie 2025
Un bărbat închis pe nedrept timp de peste 40 de ani riscă acum să fie deportat

Publicat:

Un bărbat din Pennsylvania care a fost exonerat recent, după ce a petrecut mai bine de patru decenii în închisoare, a fost preluat în custodie de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor (Ice) și riscă acum să fie deportat în India.

Subramanyam „Subu” Vedam, în vârstă de 64 de ani FOTO Abby Drey/Centre Daily Times via Getty Images
La începutul acestei luni, procurorul districtual din comitatul Centre a renunțat la acuzațiile de crimă împotriva lui Subramanyam „Subu” Vedam, în vârstă de 64 de ani. Totuși, la scurt timp după exonerarea sa, Vedam a fost reținut de ICE pe baza unui ordin de deportare din 1988, legat de condamnările care au fost între timp anulate, transmite The Guardian.

Închis pe nedrept

În urmă cu mai bine de 40 de ani, Vedam a fost condamnat pentru uciderea lui Tom Kinser, un student de 19 ani care a dispărut din State College în 1980. Corpul lui Kinser a fost descoperit nouă luni mai târziu, într-o zonă împădurită, cu o plagă prin împușcare în zona craniană.

Kinser și Vedam fuseseră colegi de școală și locuiseră împreună pentru scurt timp ca chiriași. În ziua dispariției lui Kinser, Vedam i-a cerut acestuia să-l ducă undeva cu mașina. Mașina lui Kinser a fost găsită ulterior parcată la locul obișnuit, deși nimeni nu a văzut momentul în care fusese adusă înapoi.

Vedam, născut în India și ajuns în SUA la vârsta de nouă luni, a fost acuzat de uciderea lui Kinser, iar autoritățile i-au confiscat pașaportul și permisul de ședere permanentă. De asemenea, i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune pe motiv că era „un străin cu risc ridicat de fugă”.

În 1983, Vedam a fost condamnat pentru crimă și a primit închisoare pe viață. Un an mai târziu, a mai primit o pedeapsă suplimentară cuprinsă între doi ani și jumătate și cinci ani pentru o infracțiune legată de droguri, ca parte a unei înțelegeri prin pledoarie, pedeapsă ce urma să fie executată simultan cu sentința pe viață.

În timpul detenției, Vedam a susținut permanent că este nevinovat de acuzația de crimă și a continuat să atace condamnarea sa bazată pe probe circumstanțiale. În 2021, au apărut noi probe în dosarul uciderii lui Kinser, ceea ce a dus la exonerarea lui Vedam la începutul acestei luni. Procurorul districtual din comitatul Centre a anunțat, de asemenea, că nu va cere un nou proces pentru Vedam.

Bărbatul a fost arestat de agenții ICE

Cu toate acestea, imediat după exonerare, Vedam a fost preluat în custodie de agenții ICE. Într-o declarație pentru Miami Herald, agenția l-a descris pe Vedam drept „un infractor în serie cu un cazier care datează din 1980”, adăugând că este „de asemenea un condamnat pentru trafic de substanțe controlate”.

Avocata lui Vedam, Ava Benach, a declarat: „Subu locuiește în SUA de la vârsta de nouă luni, când el și familia sa au ajuns aici ca rezidenți permanenți legali… Era încă rezident permanent legal, iar cererea lui de cetățenie fusese acceptată, atunci când a fost arestat în 1982.”

Subliniind că Vedam este persoana cu cea mai lungă perioadă de detenție din Pennsylvania exonerată ulterior, Benach a accentuat că Vedam „a sacrificat patru decenii din viață pentru o condamnare la închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o” și, prin urmare, ar trebui să aibă șansa să își reconstruiască viața în SUA.

Nepoata lui Vedam, Zoë Miller-Vedam, a exprimat sentimente similare, spunând: „Tot ce ne dorim este să fie acasă cu noi și să poată merge mai departe cu viața lui.”

Vedam este deținut la centrul de procesare Moshannon Valley, un centru de detenție pentru imigranți din Philipsburg, Pennsylvania, în timp ce familia sa așteaptă un răspuns în privința cazului de deportare.

SUA

