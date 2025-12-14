search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Cine a stat în spatele politicii externe anti-europene a lui Trump?

O nouă strategie de securitate națională a Statelor Unite, publicată săptămâna trecută, a provocat neliniște în capitalele europene. Documentul susține că imigrația în Europa ar putea duce la o „ștergere civilizațională” și marchează o schimbare semnificativă de ton față de politica externă americană din ultimele decenii.

Michael Anton, figură proeminentă a curentului Maga/FOTO:X
Michael Anton, figură proeminentă a curentului Maga/FOTO:X

Întrebarea care se ridică este cum ia formă un manifest de politică externă pentru un președinte cunoscut mai degrabă pentru decizii instinctive decât pentru interesul față de documente strategice.

Autorul din umbră

Prima versiune a documentului a fost redactată de Michael Anton, o figură proeminentă a curentului Maga, despre care oficiali americani spun că a avut un rol central în elaborarea noii Strategii de Securitate Națională (NSS). Textul a surprins aliații Statelor Unite, avertizând că imigrația în Europa reprezintă o amenințare existențială, reactivând doctrina Monroe pentru emisfera vestică și diminuând rolul Washingtonului în competiția globală cu China și Rusia, scrie The Guardian.

Anton, fost director de planificare politică în cadrul Departamentului de Stat, devenise cunoscut încă din 2016, când a publicat un eseu sub pseudonim în care descria alegerile prezidențiale drept o alegere de tip „viață sau moarte” pentru conservatori. El susținea atunci că pozițiile favorabile imigrației sunt semnul unei societăți „care vrea să moară”.

Nu este, așadar, o surpriză că noua strategie – un document care, de regulă, este tehnic și prudent formulat – a fost percepută ca o ruptură radicală. Deși a trecut printr-un proces birocratic îndelungat și a fost publicată fără ceremonii, unele dintre ideile sale au fost suficient de dure încât lideri europeni să afirme că euroscepticismul Statelor Unite a devenit, pentru prima dată, „doctrină oficială”.

O schimbare de paradigmă

„Este clar că Maga încearcă să fie o mișcare revoluționară”, spune Max Bergmann, directorul programului pentru Europa, Rusia și Eurasia la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Vrea să răstoarne complet politica externă americană de după război și să schimbe direcția țării.”

Timp de decenii, consensul bipartizan de la Washington a privit instituțiile europene – NATO și Uniunea Europeană – drept parteneri-cheie în competiția cu puteri autoritare precum Rusia și China. Noua strategie mută accentul pe imigrație, identificată drept principala amenințare, și sugerează apropierea de aliați europeni cu viziuni iliberale.

Reacția Europei a fost una de îngrijorare. „Este ca un divorț”, spune Bergmann. „Europenii nu vor ca această relație să se încheie. Caută semne că Statele Unite încă sunt interesate de parteneriat. Iar acest document a părut confirmarea că relația se destramă.”

Ce greutate are documentul?

Criticii subliniază că strategiile de securitate națională nu stabilesc bugete și rareori dictează politici concrete. Unii se întreabă chiar dacă Donald Trump a citit cele 33 de pagini ale documentului.

În mod tradițional, NSS este rezultatul unui proces interinstituțional complex, care produce adesea un text de compromis, spune Daniel Hamilton, fost oficial al Departamentului de Stat și profesor la Universitatea Johns Hopkins. John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, este și mai tranșant: „Nu a citit strategia în primul mandat și nimeni nu i-a acordat vreo atenție. Nu văd de ce ar fi diferit acum.”

Totuși, într-un interviu ulterior, Trump a reluat criticile documentului la adresa imigrației în masă, sugerând că mesajul strategiei este în deplin acord cu propriile sale convingeri. „Dacă lucrurile continuă așa, multe dintre aceste țări nu vor mai fi viabile”, a spus el, referindu-se la Europa. „Politica lor de imigrație este un dezastru.”

Un manifest pentru cercul apropiat al lui Trump

Deși nu conține măsuri concrete, documentul este văzut de analiști drept un manifest ideologic pentru apropiații lui Trump. Printre aceștia se numără JD Vance, care a criticat liberalismul european la Conferința de Securitate de la München, și Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, care consideră imigrația o prioritate majoră de securitate națională. Capitolul dedicat Americii Latine reflectă, la rândul său, viziunea secretarului de stat Marco Rubio.

Reducerea personalului din structurile de securitate națională și marginalizarea Consiliului de Securitate Națională au contribuit la apariția unui document mai puțin rafinat, dar și mai dificil de pus în practică, spun observatorii.

Cu toate acestea, semnele că spiritul strategiei este deja aplicat nu lipsesc. Ambasadele americane din Europa și din alte state occidentale au primit instrucțiuni să colecteze date privind infracțiunile comise de imigranți. Un raport recent privind drepturile omului a criticat dur Germania, dar a atenuat formulările legate de Israel și El Salvador.

Michael Anton a părăsit guvernul cu luni înainte de publicarea documentului, frustrat, potrivit unor diplomați, de influența limitată pe care o mai avea. Însă în cercurile conservatoare se discută deja despre NSS ca despre un proiect pentru viitor.

„Ca ghid pentru restul mandatului lui Trump, documentul poate fi supraevaluat”, scria recent Wall Street Journal. „Dar nu poate fi ignorat. El reflectă viziunea celor care vor să modeleze politica americană mult timp după ce Trump își va încheia mandatul. Iar aceste idei contează.”

SUA

Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
