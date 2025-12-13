Echipa lui Trump oferă Ucrainei o garanție de securitate similară Articolului 5 în schimbul retragerii din Donbas

Administrația americană ar fi dispusă să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5 al NATO dacă acceptă retragerea forțelor sale din Donbas, care ar deveni o zonă demilitarizată, a relatat publicația Axios, care citează un oficial american de rang înalt.

Sursa a susținut că această garanție de securitate va fi supusă votului în Congres și va avea putere juridică.

„Dorim să le oferim ucrainenilor un tip de garanție de securitate care, pe de o parte, nu este un cec în alb și, pe de altă parte, este îndeajuns de puternică. Suntem pregătiți să o trimitem Congresului spre aprobare”, a declarat oficialul sub rezerva anonimatului.

Axios a mai relatat, citând doi oficiali anonimi ai Casei Albe, că pe 15 decembrie este așteptat să aibă loc o întâlnire la Berlin între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. De asemenea, sunt așteptați să participe lideri Germaniei, Franței și Marii Britanii.

„Casa Albă face presiuni puternice asupra Ucrainei pentru a aproba planul, dar concesiile teritoriale solicitate de la Kiev rămân principalul blocaj. Partea americană consideră că toate celelalte probleme sunt pe cale de a fi rezolvate și că Zelenski a propus o soluție ce ar fi un progres în ceea ce privește teritoriul”, afirmă publicația.

Zelenski a dezvăluit anterior că planul de pace al Americii prevede retragerea forțelor ucrainene din Donbas; concomitent, forțele rusești nu ar intra în acea zonă.

El a sugerat că problema privind ce fel de compromisuri ar fi legitim să facă Kiev „va primi un răspuns din partea poporului ucrainean” printr-un referendum sau alegeri.

Un oficial american a declarat pentru Axios că, în timpul întrevederilor virtuale din 12 decembrie, partenerii europeni au declarat că îl vor sprijini pe Zelenski dacă acesta propune un referendum privind problema teritoriului. Cu aceeași ocazie, Witkoff și Kushner au discutat planul privind zona demilitarizată cu consilieri pe probleme de securitate națională din Ucraina, Germania, Franța și Regatul Unit, relatează Axios.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, acest schimb de idei, precum și ultima rundă de negocieri dintre SUA și Ucraina din ziua precedentă au arătat suficiente progrese pentru a-l convinge pe Trump să-și trimită reprezentanții în Europa.

Witkoff și Kushner „au convingerea că există o șansă la pace, iar președintele are încredere în ei”, a declarat un alt oficial al administrației.

„Conform propunerii actuale, războiul s-ar încheia cu Ucraina păstrând suveranitatea asupra a 80% din teritoriul său, primind simultan cele mai ample și solide garanții de securitate pe care le-a avut vreodată, alături de un pachet substanțial privind prosperitatea viitoare ”

Există însă element de incertitudine legat răspunsul Rusiei la aceste propuneri americane:.

Rusia insistă asupra unui control total asupra regiunii Donbas drept condiție pentru un acord de pace - aproximativ 14% din Donbas aparține încă Ucrainei.

Oficialul american citat de Axios a precizat că vor exista trei acorduri separate referitoare la pace, garanții de securitate și reconstrucție, și că ultimele discuții le-au oferit ucrainenilor, pentru prima dată, „o viziune completă postbelică”.

„Când oamenii văd ce vor primi și nu doar ce vor oferi, sunt mai dispuși să meargă mai departe”, a spus oficialul american.

Mai mulți lideri europeni l-au sfătuit pe Zelenski să nu se grăbească să încheie un acord, în special unul care îl obligă să cedeze teritorii pe care Ucraina nu le-a pierdut pe câmpul de luptă.