Confruntare diplomatică la Berlin: Occidentul, pus la încercare privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Dorim să ne asigurăm că nu avem de-a face cu un scenariu dictat exclusiv de SUA ... ”

Discuțiile de la Berlin scot la iveală diviziuni profunde între puterile europene și Statele Unite cu privire la viitorul Ucrainei.

În timp ce președintele Volodîmîr Zelenski se pregătește pentru o serie intensă de întâlniri diplomatice la Berlin, capitalele occidentale se confruntă cu un moment de testare care ar putea influența decisiv cursul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Miza este considerabilă. Kievul insistă asupra unor garanții de securitate ferme și credibile, în timp ce partenerii europeni manifestă prudență față de angajamentele pe termen lung, încercând totodată să mențină unitatea unei alianțe tot mai fragmentate, în perspectiva unui posibil acord până la finalul anului.

Într-un discurs susținut sâmbătă seara, Zelenski a adoptat un ton calculat, combinând un optimism reținut cu un realism presant, pregătind terenul pentru o ofensivă diplomatică cu miză ridicată la Berlin în cursul acestei săptămâni.

Pe măsură ce Kievul evocă posibilitatea unui „acord politic pentru a pune capăt războiului”, negocierile scot deja la iveală diferențe strategice clare între cei mai apropiați susținători ai Ucrainei.

„Ne pregătim în prezent pentru întâlniri cu partea americană și cu prietenii noștri europeni”, a declarat Zelenski, subliniind că agenda de la Berlin va acoperi garanțiile de securitate, reconstrucția pe termen lung și bazele unei păci durabile.

El a evidențiat întâlnirile cu trimișii SUA și liderii europeni drept esențiale pentru ceea ce a numit o șansă „considerabilă” de a schimba traiectoria conflictului.

Garanțiile de securitate, în centrul negocierilor

În centrul poziției de negociere a Kievului se află solicitarea constantă de „garanții reale de securitate”, menite să descurajeze orice viitoare agresiune rusă – un element-cheie al coordonării Ucrainei cu aliații săi în 2025.

Un diplomat occidental de rang înalt a subliniat importanța subiectului: „Garanțiile de securitate sunt liantul acestor discuții. Fără un cadru credibil și aplicabil – obligatoriu din punct de vedere juridic și susținut de Europa și SUA – Ucrainei i se cere să schimbe sacrificiul uman pe simbolism. Acest lucru nu este acceptabil pentru Kiev.”

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, desemnat de Zelenski să coordoneze briefingurile privind contactele recente de negociere, este așteptat să conducă lucrările tehnice privind arhitectura de securitate împreună cu partenerii europeni și americani.

Trimișii SUA și diviziunile europene

Întâlnirile lui Zelenski cu trimișii președintelui Donald Trump, inclusiv cu emisarul special Steve Witkoff, evidențiază rolul central al Washingtonului în facilitarea oricărui acord, chiar dacă persistă tensiuni în relația bilaterală.

Un oficial american apropiat echipei Trump a exprimat un optimism precaut: „Vedem un anumit impuls. Berlinul este o oportunitate de aliniere și clarificare, nu de reluare a disputelor vechi. Echipa de emisari a președintelui Trump este hotărâtă să testeze limitele unui cadru de pace, dar acesta trebuie să se bazeze pe pași realizabili.”

Diplomați occidentali afirmă că discuțiile se structurează în jurul a trei piloni: o foaie de parcurs pentru încetarea focului, garanții de securitate și reconstrucție – un cadru pe care Kievul îl conturează discret de mai multe săptămâni.

Cu toate acestea, un oficial european de rang înalt a avertizat: „Europa sprijină obiectivele Ucrainei, dar există întrebări reale privind perspectivele aderării la UE, amploarea garanțiilor și eventualele concesii. Dorim să ne asigurăm că nu avem de-a face cu un scenariu dictat exclusiv de SUA, care să ignore interesele de securitate europene.”

Subiectul nespus

În ciuda accentului pus de Zelenski pe demnitate și pe garanții că „Rusia nu va reveni”, statutul teritorial rămâne punctul sensibil major, în special în Donbas.

Solicitările Rusiei privind retragerea forțelor ucrainene au fost reiterate, în timp ce Washingtonul a sugerat compromisuri, inclusiv ideea unei zone economice libere – propuneri respinse categoric de Kiev.

Un oficial occidental a descris situația tranșant: „Integritatea teritorială versus încetarea ostilităților active este o ecuație cu sumă zero pentru Ucraina. Iar pentru partenerii săi nu există un consens clar asupra compromisului acceptabil. Aceasta este problema nespusă de fiecare înainte de Berlin.”

Autoritățile germane, gazdele acestui maraton diplomatic, au confirmat organizarea unei reuniuni extinse cu lideri NATO și UE după discuțiile lui Zelenski, reflectând dorința Berlinului de a modela un răspuns paneuropean atât la războiul în curs, cât și la ordinea postbelică.