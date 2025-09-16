Procurorul general al SUA acuză „radicalii de stânga” pentru uciderea lui Charlie Kirk. „Vor fi trași la răspundere”

Procurorul general al SUA susține că „radicalii de stânga” l-au ucis pe Charlie Kirk și promite că autorii vor fi trași la răspundere, menționând că pedeapsa cu moartea este din nou pe masă.

„Cine l-a ucis pe Charlie? Radicalii de stânga, și ei vor fi trași la răspundere”, a spus Procurorul General Pam Bondi pentru ABC News într-un interviu acordat luni. „La fel ca oricine din această țară care comite o crimă violentă împotriva cuiva. Și pedeapsa cu moartea, datorită lui Donald Trump, este din nou pe masă.”

Totuși, procurorul general nu a oferit un motiv pentru care presupusul suspect, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, l-ar fi ucis pe Kirk miercurea trecută, în timp ce acesta vorbea la un eveniment pe un campus universitar din Utah.

Întrebată dacă Robinson a acționat singur, Bondi a spus că ancheta este în desfășurare.

„Deocamdată, el se află în custodie și este acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk. Nu voi intra în mai multe detalii despre alte persoane, dar îl avem în custodie pentru asasinarea lui Charlie”, a spus ea.

Bondi a declarat că se așteaptă să fie formulate și acuzații federale în acest caz, dar nu a precizat când, menționând că se colaborează cu statul Utah.

Președintele și alți oficiali de rang înalt ai administrației au spus că vor folosi toate instrumentele guvernului pentru a combate „violența mocnită” a „extremei stângi”.

Procurorul general a declarat că oricine comite un act de violență „va fi urmărit penal la maximum prevăzut de lege”.

„Uitați-vă la ce era cât pe ce să se întâmple cu guvernatorul Shapiro, în reședința guvernatorului – soția lui, familia lui, dormeau la etaj, și cineva a încercat să-i incendieze casa”, a spus ea. „Știți, există atât de multe crime violente în această țară. Nu contează cine este, vom veni după tine dacă comiți o crimă violentă.”

Bondi făcea referire la un incident petrecut în aprilie, când un bărbat a încercat să incendieze casa guvernatorului statului Pennsylvania, Josh Shapiro.

Bondi a mai spus că vor continua să acționeze „pe baza faptelor și a legii.”

Directorul FBI, Kash Patel, a fost criticat pentru modul în care a gestionat anumite părți ale investigației, inclusiv pentru faptul că a postat că există un suspect în custodie, pentru ca apoi să anunțe, în primele ore după asasinat, că acesta fusese eliberat.

„Directorul FBI a muncit neobosit”, a spus ea. „Au dat publicității această fotografie. Știți, asta înseamnă muncă excelentă din partea FBI-ului și a autorităților locale, care au colaborat. Au publicat această fotografie și, așa cum ne-am așteptat, cineva l-a recunoscut, și într-adevăr așa s-a întâmplat.”