Un bărbat de 67 de ani a fost executat în Florida. Era în închisoare din 1983

Un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost executat marţi, prin injecţie letală, în statul american Florida, după ce şi-a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare, după ce a fost condamnat la moarte pentru crimă, relatează miercuri AFP.

Execuţia lui Kayle Bates a avut loc la ora 22:17 GMT la închisoarea de stat din Florida, Raiford, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Bărbatul a primit sentința în 1983 pentru uciderea lui Janet Renee White, în vârstă de 24 de ani, pe care a răpit-o în 1982 de la locul ei de muncă din Lynn Haven, Florida, a dus-o într-o zonă împădurită din apropiere şi a înjunghiat-o.

Condamnatul la moarte este cea de-a 29-a persoană executată anul acesta în Statele Unite şi a zecea în statul Florida.

Majoritatea execuţiilor în 2025 au fost efectuate prin injecţie letală. Trei au fost executate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume de Alabama în 2024 şi comparată de experţii ONU cu o formă de „tortură”.

În alte două cazuri, în Carolina de Sud, condamnații au fost executați prin împuşcare, pentru prima dată în Statele Unite din 2010.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane. Alte trei state, California, Oregon şi Pennsylvania, respectă un moratoriu asupra execuţiilor prin decizia guvernatorului.

