Caz cutremurător: o mamă și-a ucis soțul, bolnav de cancer în fază terminală, și cei doi copii de 6 și 8 ani. Apoi, femeia și-a luat viața

O mamă din SUA și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii înainte de a se sinucide, au anunțat miercuri, 20 august, oficialii statului. Femeia suferea de depresie.

Emily Long, în vârstă de 34 de ani, a fost găsită moartă alături de soțul ei Ryan Long, în vârstă de 48 de ani, și doi dintre copiii lor, Parker, în vârstă de opt ani, și Ryan, în vârstă de șase ani, în casa lor din New Hampshire, luni seara. Un al treilea copil, în vârstă de trei ani, a fost găsit nevătămat.

Conform constatărilor autopsiei, Emily a murit prin sinucidere din cauza unei singure răni prin împușcare la cap. Cei doi copii ai ei au fost uciși după ce fiecare a suferit o singură rană prin împușcare la cap. Soțul lui Emily a fost împușcat de mai multe ori, moartea sa fiind, de asemenea, considerată omucidere.

„Pe baza informațiilor disponibile în acest moment, se pare că în primele ore ale dimineții de luni, 18 august 2025, doamna Long a luat un pistol din casă și a cauzat moartea lui Ryan Long și a celor doi copii ai săi, Parker și Ryan, apoi s-a sinucis imediat după aceea”, a declarat medicul legist pentru Daily Mail.

Autoritățile fost anunțat printr-un apel la 911 că s-au auzit împușcături în interiorul casei. Când au sosit, i-au găsit pe cei patru decedați, dar și un copil de trei ani, fără leziuni. Copilul supraviețuitor se află acum în custodia rudelor.

În videoclipuri recente postate pe un cont TikTok, Emily Long a vorbit deschis despre tratamentul soțului ei pentru glioblastomul agresiv cu cancer cerebral, inclusiv despre convulsiile sale, iritabilitatea crescută și dificultatea de a găsi regimul potrivit de medicamente.

Emily Long a vorbit, de asemenea, despre sentimentul de depresie și despre îngrijorarea sa cu privire la impactul bolii lui Ryan Long asupra copiilor cuplului.

În ultimul ei videoclip, postat sâmbătă și intitulat „Făcând o schimbare”, ea a vorbit despre eforturile sale de a-și schimba obiceiurile și mentalitatea în contextul luptei continue cu depresia.

„Încerc să ies din rutină”, a spus ea, conform unui fragment din videoclipul postat de The Sun. „Copiii noștri se luptă cu siguranță, iar acum încep să observ niște schimbări la copilul nostru de 3 ani”.