Actorul Mickey Rourke rupe tăcerea despre bani și carieră: „A trebuit să fac peste 20 de ani de terapie”

Actorul american Mickey Rourke a făcut primele declarații după relatările privind situația sa financiară și a recunoscut că și-a gestionat greșit cariera, dezvăluind că a urmat peste 20 de ani de terapie.

Mickey Rourke, în vârstă de 73 de ani, a recunoscut într-un mesaj video publicat pe Instagram că nu a gestionat bine cariera sa de-a lungul anilor, adăugând că a avut nevoie de peste 20 de ani de terapie pentru a depăși traumele trecutului. Declarația sa vine în contextul unei campanii GoFundMe lansate aparent în numele său, fără permisiunea sa, pentru a preveni evacuarea sa din locuința din Los Angeles.

„Am făcut o treabă foarte proastă în gestionarea carierei mele. Nu am fost foarte diplomatic”, a spus actorul în videoclip. El a subliniat, de asemenea, că nu ar cere niciodată ajutor financiar în acest mod: „Nu am nevoie de banii nimănui. Nu aș face asta așa. Am prea multă mândrie, omule. Asta nu e stilul meu.”

Campania GoFundMe fusese creată pe 4 ianuarie 2026 de către un membru al echipei sale de management, după ce actorul ar fi fost somat să plătească 59.100 de dolari ca chirie restantă sau să părăsească locuința.

Cu toate acestea, Rourke a declarat clar în clipul său că nu este implicat în această inițiativă, care a strâns deja 102.058 de dolari până pe 6 ianuarie 2026, dar care a fost ulterior închisă pentru donații.

În descrierea campaniei, Liya-Joelle Jones, care s-a prezentat drept asistentă a managerului lui Rourke, Kimberly Hines, a susținut că pagina a fost creată cu acordul actorului pentru a acoperi cheltuieli imediate legate de locuință și pentru a preveni evacuarea sa. Totuși, Rourke insistă că nu a fost pe deplin conștient de inițiativă: „Am un acoperiș deasupra capului și am ce să mănânc… totul este în regulă, doar luați-vă banii înapoi.”

Rourke a subliniat în videoclip că a muncit din greu pentru a depăși trecutul: „A trebuit să fac peste 20 de ani de terapie ca să trec peste daunele care mi-au fost provocate ani în urmă și am lucrat foarte mult pentru asta.” El a adăugat că, în ciuda schimbărilor pe care le-a făcut, „plătești prețul pentru trecutul tău.”

Actorul a menționat de asemenea că regizori precum Robert Rodriguez, Francis Ford Coppola și Darren Aronofsky pot confirma schimbarea comportamentului său profesional.

Sursa: Instagram / MICKEY ROURKE

Managerul său, Kimberly Hines, a confirmat pentru The Hollywood Reporter că echipa sa a creat campania cu intenția de a-l ajuta, dar a recunoscut că Rourke nu a înțeles pe deplin situația: „I-am spus: «Mickey, sunt oameni care vor să te ajute.» El a zis: «Bine, grozav.» Nu cred că a înțeles, iar acum totul a devenit un tăvălug mediatic, iar el a reacționat.”

Mickey Rourke s-a remarcat în 1983, odată cu rolul din drama „Rumble Fish”, regizată de Francis Ford Coppola. Actorul a fost asociat recent cu un nou thriller independent, „Mascots”, scris și regizat de Kerry Mondragon. Totuși, proiectul este pus sub semnul întrebării, după moartea actorului Udo Kier, în noiembrie 2025, care urma să joace alături de Rourke, astfel că nu este clar cum va continua producția.