Șase persoane, reținute în dosarul crimei de la Padina pentru încercarea de a deturna ancheta

Șase persoane au fost reținute de polițiști după ce au încercat să păcălească organele de urmărire penală, simulând vânzarea unei arme de foc.

Polițiștii au reținut șase persoane suspectate că au încercat să inducă în eroare organele de cercetare penală, simulând vânzarea unei arme pentru ca un inculpat pentru omor să beneficieze de o reducere a pedepsei, potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB). În centrul anchetei se află Laurențiu Marin, cunoscut în lumea interlopă drept „Solomon”, fiul cel mare al „Vrăjitoarei Sidonia” și membru al clanului Fabian.

Percheziții în București, Ilfov și Galați

Marți, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au efectuat 11 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Galați. În urma acestora, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate miercuri în fața magistraților, cu propunere legală. O altă persoană se află deja în arest preventiv, într-o altă cauză penală.

Cum s-ar fi desfășurat fapta

„Din datele și probele administrate în cauză de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 5-7 martie, mai multe persoane, sub diverse forme de participație, ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat (trimis în judecată în alt dosar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor) a unui denunț, cu consecința reducerii limitelor de pedeapsă”, se arată în comunicatul DGPMB, citat de Agerpres.

Surse judiciare au confirmat că Laurențiu Marin este acuzat, alături de frații săi, că în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024 ar fi ucis un om de afaceri din Târgoviște, în timpul unei petreceri la o pensiune din Padina, Dâmbovița, după un conflict izbucnit pe fondul unor remarci jignitoare la adresa soției victimei.

Probele identificate și cercetările în curs

În cadrul anchetei, a fost probată activitatea infracțională a șapte bărbați, dintre care unul aflat în arest la domiciliu și altul în arest preventiv în alte cauze. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe și mijloace de probă, printre care înscrisuri și terminale mobile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare.