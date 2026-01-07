Vizibilitate redusă din cauza ceţii. Se circulă pe carosabil umed pe toate autostrăzile din țară

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri dimineaţa că pe mai multe drumuri din ţară ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri.

Este semnalată ceaţă ce scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Braşov şi A7 Ploieşti - Adjud, plouă uşor şi se circulă pe un carosabil umed, valorile de trafic fiind reduse, anunță Centrul Inforafic

La nivel naţional sunt semnalate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, parţial cu depunere pe carosabil, în judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin, Satu Mare, Sălaj şi Timiş, fără a fi impuse restricţii de circulaţie. În restul ţării plouă şi se circulă pe un carosabil umed.

Meteorologii au anunțat pentru miercuri, 7 ianuarie, că vremea se răceşte semnificativ în majoritatea regiunilor, cu ninsori consistente în vest și nord-vest. În sud și sud-est, temperaturile se mențin mai ridicate.