Furie pe rețelele sociale împotriva pilotului francez care a schiat cu geaca lui Michael Schumacher: „Nu de ziua lui, prietene”

Un pilot francez de Formula 1, Pierre Gasly (29 de ani), de la echipa Alpine, a postat o serie de instantanee pe contul său de Instagram în care apare schiind în Val d'Isère și purtând geaca roșie Ferrari a lui Michael Schumacher, la cea de-a 57-a aniversare a germanului, pe 3 ianuarie.

Intenția nu a fost de a ofensa sau de a fi lipsit de respect. Dar, în era rețelelor de socializare, trebuie să fii foarte atent și să mergi pe coji de ouă. Mulți au considerat însă fotografiile prost gust, având în vedere că septuplul campion mondial a suferit o accidentare gravă în timp ce schia pe 29 decembrie 2013, după ce s-a lovit cu capul de o stâncă și nu și-a mai revenit de atunci.

Starea sa medicală este strict confidențială. Germanul este îngrijit de soția Corinne și de un cerc apropiat de specialiști, la vila familiei din Gland, Elveția.

„Moment prost”

Faptul că pilotul Alpine a fost fotografiat purtând chiar acea jachetă, cu sigla Marlboro afișată vizibil pentru a indica faptul că era aceeași cu cea a lui Schumacher, a fost considerat pe scară largă (peste 300.000 de aprecieri) un omagiu adus lui „Schumi”.

Dar, așa cum se întâmplă des pe rețelele de socializare, unii au văzut-o ca pe o insultă. „Nu e o idee grozavă”, „Nu de ziua lui, prietene...”, „Nu, Gasly, acum te vom da afară”, „Moment prost” sunt câteva dintre răspunsurile care îl mustră pe francez.