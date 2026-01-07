search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, spune că ea ar trebui să fie la conducerea țării. Trump respinge varianta

0
0
Publicat:

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că ar trebui să fie „absolut” la conducerea țării, în urma înlăturării președintelui Nicolás Maduro de către SUA săptămâna trecută.

María Corina Machado FOTO: X
María Corina Machado FOTO: X

„Suntem pregătiți și dispuși să ne servim poporul așa cum ni s-a încredințat”, a declarat Machado într-un interviu acordat CBS, partenerului american al BBC.

Ea i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „conducerea și curajul său” după ce forțele americane au luat cu asalt Caracasul și l-au arestat pe Maduro, dar a spus că nimeni nu are încredere în aliatul președintelui detronat, care a fost numit lider interimar, potrivit BBC.

Machado și mișcarea sa de opoziție au revendicat victoria în alegerile extrem de disputate din 2024, dar Trump a refuzat să o susțină, spunând că nu se bucură de sprijin popular.

Fostul legislator, laureat al Premiului Nobel pentru Pace anul trecut, a descris acțiunea militară americană din Venezuela din weekend drept „un pas major către restabilirea prosperității, statului de drept și democrației în Venezuela”.

Ea a spus că nu a vorbit cu Trump anul acesta, dar și-a exprimat recunoștința pentru că l-a detronat pe Maduro.

„Conducerea și curajul președintelui Trump l-au adus pe Nicolás Maduro în fața justiției, iar acest lucru este enorm”, a declarat ea pentru CBS.

În ciuda propunerilor sale, președintele SUA a respins-o public pe Machado ca fiind un succesor credibil al lui Maduro.

„Cred că i-ar fi foarte greu să fie lider”, a declarat Trump într-o conferință de presă cu câteva zile în urmă, referindu-se la Machado.

Nu are sprijin sau respect în țară. Este o femeie foarte drăguță, dar nu are respect.”

Însă Machado a spus că nimeni nu are încredere în liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, fost vicepreședinte al lui Maduro.

Liderul opoziției a declarat pentru CBS că Rodríguez a fost „unul dintre principalii arhitecți... ai represiunii împotriva oamenilor nevinovați” din țara sud-americană.

„Toată lumea din Venezuela și din străinătate știe perfect cine este ea și rolul pe care l-a jucat”, a spus Machado.

Deși Rodríguez, în vârstă de 56 de ani, s-a confruntat cu sancțiuni americane pentru funcțiile sale ministeriale în administrația Maduro, ea nu a fost acuzată de oficialii americani de nicio infracțiune.

Rodríguez a depus jurământul luni, la câteva zile după ce forțele speciale americane au încălcat securitatea Venezuelei pentru a-i aresta pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Marți, Rodríguez a respins afirmațiile lui Trump conform cărora SUA se află la conducerea Venezuelei.

„Guvernul venezuelean conduce țara noastră și nimeni altcineva nu o face”, a spus ea într-un discurs televizat. „Nu există niciun agent extern care să guverneze Venezuela.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Cum arată în interior casa vandalizată a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. Filmare din vara anului 2025
gandul.ro
image
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
mediafax.ro
image
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
fanatik.ro
image
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
libertatea.ro
image
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
antena3.ro
image
Cum economişeşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
prosport.ro
image
Cât costă un contract de vânzare-cumpărare: taxe notariale 2026
playtech.ro
image
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS
romaniatv.net
image
Sfântul Ion 2026, sărbătorit miercuri, 7 ianuarie. Ce este total interzis să faci în această sfântă zi
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
image
Ce lucrări trebuie făcute în grădină în luna ianuarie. Acest truc ajută pomii să treacă ușor peste perioada rece
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 sfantul ion urari la multi ani jpg jpeg
La mulţi ani, Ion, Ioana, Ionela! Cele mai frumoase mesaje şi sms-uri de trimis celor dragi de Sfântul Ioan
clickpentrufemei.ro
Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities
Ateliere vechi de 2.000 de ani și o necropolă romană, descoperite în Delta Nilului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare