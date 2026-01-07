Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, spune că ea ar trebui să fie la conducerea țării. Trump respinge varianta

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că ar trebui să fie „absolut” la conducerea țării, în urma înlăturării președintelui Nicolás Maduro de către SUA săptămâna trecută.

„Suntem pregătiți și dispuși să ne servim poporul așa cum ni s-a încredințat”, a declarat Machado într-un interviu acordat CBS, partenerului american al BBC.

Ea i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „conducerea și curajul său” după ce forțele americane au luat cu asalt Caracasul și l-au arestat pe Maduro, dar a spus că nimeni nu are încredere în aliatul președintelui detronat, care a fost numit lider interimar, potrivit BBC.

Machado și mișcarea sa de opoziție au revendicat victoria în alegerile extrem de disputate din 2024, dar Trump a refuzat să o susțină, spunând că nu se bucură de sprijin popular.

Fostul legislator, laureat al Premiului Nobel pentru Pace anul trecut, a descris acțiunea militară americană din Venezuela din weekend drept „un pas major către restabilirea prosperității, statului de drept și democrației în Venezuela”.

Ea a spus că nu a vorbit cu Trump anul acesta, dar și-a exprimat recunoștința pentru că l-a detronat pe Maduro.

„Conducerea și curajul președintelui Trump l-au adus pe Nicolás Maduro în fața justiției, iar acest lucru este enorm”, a declarat ea pentru CBS.

În ciuda propunerilor sale, președintele SUA a respins-o public pe Machado ca fiind un succesor credibil al lui Maduro.

„Cred că i-ar fi foarte greu să fie lider”, a declarat Trump într-o conferință de presă cu câteva zile în urmă, referindu-se la Machado.

„Nu are sprijin sau respect în țară. Este o femeie foarte drăguță, dar nu are respect.”

Însă Machado a spus că nimeni nu are încredere în liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, fost vicepreședinte al lui Maduro.

Liderul opoziției a declarat pentru CBS că Rodríguez a fost „unul dintre principalii arhitecți... ai represiunii împotriva oamenilor nevinovați” din țara sud-americană.

„Toată lumea din Venezuela și din străinătate știe perfect cine este ea și rolul pe care l-a jucat”, a spus Machado.

Deși Rodríguez, în vârstă de 56 de ani, s-a confruntat cu sancțiuni americane pentru funcțiile sale ministeriale în administrația Maduro, ea nu a fost acuzată de oficialii americani de nicio infracțiune.

Rodríguez a depus jurământul luni, la câteva zile după ce forțele speciale americane au încălcat securitatea Venezuelei pentru a-i aresta pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Marți, Rodríguez a respins afirmațiile lui Trump conform cărora SUA se află la conducerea Venezuelei.

„Guvernul venezuelean conduce țara noastră și nimeni altcineva nu o face”, a spus ea într-un discurs televizat. „Nu există niciun agent extern care să guverneze Venezuela.”