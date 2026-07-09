Trump își prezice propria moarte violentă. „Poate că norocul meu nu va ține la nesfârșit”

Președintele american Donald Trump a făcut declarații neobișnuite despre propria moarte, susținând că se află în fruntea listei țintelor regimului iranian și că un eventual atentat împotriva sa reprezintă un risc real.

În marja summitului NATO, Trump a afirmat că liderii de la Teheran urmăresc să-l elimine în semn de represalii.

„Vor să-l elimine pe liderul Statelor Unite – pe mine. Sunt pe toate listele lor”, a declarat președintele american.

El a adăugat că, până acum, a avut noroc, însă nu este convins că acesta va dura la nesfârșit. „Cred că am fost puțin norocos până acum, dar poate că asta nu va dura foarte mult. Așa merg lucrurile”, a spus Trump.

Declarațiile sale au venit în contextul în care parlamentari iranieni cu poziții radicale au cerut în mod public lansarea unor atacuri asupra locației în care se afla liderul american. Totodată, la funeraliile liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, desfășurate la începutul săptămânii, au fost lansate apeluri publice la uciderea lui Donald Trump.

În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul de stat Marco Rubio și alți membri ai administrației sale, Trump a revenit asupra subiectului. Referindu-se la noua conducere instalată la Teheran după moartea lui Khamenei în timpul conflictului, el a declarat că actualii lideri „ar putea dispărea”, înainte de a adăuga că nici propriul său viitor nu este garantat.

„Cine știe? Și eu aș putea să dispar, pentru că sunt ținta lor numărul unu. Toată lumea știe asta”, a afirmat președintele american.

Declarațiile vin după ce Trump a anunțat încetarea armistițiului cu Iranul și a ordonat noi lovituri asupra unor obiective iraniene, ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz.

Trump renunță la noul Air Force One

Întrebat de ce nu se întoarce în Statele Unite cu noul Air Force One, evaluat la aproximativ 400 de milioane de dolari și donat de Qatar, Trump a evitat să invoce motive de securitate.

El a explicat că aeronava va face mai întâi escală la baze militare din Europa pentru ca militarii americani să o poată vizita.

„Ne vom întoarce acasă prin metodele obișnuite. Am trimis noul Air Force One în Europa, la câteva baze militare, pentru ca soldații să îl poată vedea. Este cu adevărat magnific”, a spus președintele.

Anterior, Trump anunțase pe platforma Truth Social că aeronava va fi trimisă la baza Royal Air Force Mildenhall din Regatul Unit.

„Pentru a-i onora pe curajoșii noștri militari, trimitem noul și spectaculosul Air Force One la baza Mildenhall, astfel încât să îl poată vizita primii. Sunt foarte entuziasmați și am considerat că merită această ocazie”, a scris liderul american.

El a precizat că va zbura din Turcia cu fostul Air Force One „din nostalgie”, pentru a permite militarilor să admire noua aeronavă înainte ca aceasta să intre în serviciu.

Potrivit administrației americane, avionul oferit de Qatar va reprezenta o soluție provizorie până la livrarea celor două noi aeronave Boeing destinate flotei prezidențiale, programată acum pentru 2028, după mai multe întârzieri. Aeronava a fost modernizată pentru utilizare prezidențială, iar Forțele Aeriene americane au cheltuit mai puțin de 400 de milioane de dolari pentru adaptările de securitate.

Trump revine la vechiul Air Force One, deși noul avion primit din Qatar a fost prezentat în urmă cu doar câteva săptămâni

Totuși, presa americană a relatat recent că avionul nu ar dispune de toate sistemele de detectare și contramăsuri împotriva rachetelor existente pe actualele aeronave prezidențiale, motiv pentru care unii experți consideră că este mai potrivit pentru zboruri interne decât pentru deplasări în zone cu risc ridicat.

Mesaje de amenințare la funeraliile lui Khamenei

Imagini difuzate de la funeraliile ayatollahului Ali Khamenei au surprins manifestanți pro-regim purtând afișe cu chipul lui Donald Trump încadrat într-o țintă de lunetist și mesajul: „Mai devreme sau mai târziu, capetele voastre vor cădea”.

Alte pancarte îi prezentau pe vicepreședintele JD Vance și pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, însoțiți de sloganul „Va curge sânge”.

Pe parcursul ceremoniei au fost scandate lozinci precum „Moarte Americii” și „Moarte Israelului”, iar participanții au incendiat steaguri ale Statelor Unite și Marii Britanii. În apropierea cortegiului funerar a fost expusă și o efigie a lui Donald Trump reprezentată în ipostaza unei spânzurări.

Amenințările Iranului datează din 2020

Relațiile dintre Trump și regimul iranian s-au deteriorat profund după atacul cu dronă ordonat de administrația sa în ianuarie 2020, în urma căruia a fost ucis generalul Qasem Soleimani, comandant al Forței Quds din cadrul Gărzii Revoluționare.

Serviciile americane de informații au avertizat în repetate rânduri, inclusiv în timpul campaniei prezidențiale din 2024, că Iranul pregătea comploturi pentru asasinarea lui Donald Trump și a unor foști oficiali ai administrației sale.

Procurorii federali au acuzat un membru al Gărzii Revoluționare că ar fi oferit 300.000 de dolari pentru asasinarea fostului consilier pentru securitate națională John Bolton pe teritoriul Statelor Unite. De asemenea, fostul secretar de stat Mike Pompeo și fostul emisar special pentru Iran Brian Hook au beneficiat ani la rând de protecție permanentă din partea autorităților americane.

Aproape doi ani de la atentatul din Pennsylvania

Referirile lui Trump la posibilitatea propriei morți apar cu puțin timp înainte de împlinirea a doi ani de la tentativa de asasinat din Butler, statul Pennsylvania, când un glonț i-a atins urechea în timpul unui miting electoral.

Un raport publicat recent de inspectorul general al Departamentului pentru Securitate Internă a concluzionat că agenții Secret Service au ratat peste 100 de mesaje radio prin care era semnalată prezența atacatorului Thomas Crooks pe acoperișul unei clădiri din apropiere, înarmat cu o pușcă. Potrivit documentului, echipa care îl proteja pe Trump nu a fost avertizată la timp pentru a-l evacua de pe scenă.

Atacatorul a fost împușcat mortal de agenții de securitate imediat după deschiderea focului, în iulie 2024.