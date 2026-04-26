Atacatorul de la Dineul Corespondenților, ironic la adresa Serviciului Secret: „Niciun pic de securitate. Nici în transport. Nici în hotel. Nici la eveniment”

Cu zece minute înainte de a deschide focul la dineul corespondenților de la hotelul Washington Hilton, Cole Thomas Allen a trimis familiei sale un manifest de 1.052 de cuvinte, în care s-a autointitulat „asasinul federal prietenos” și în care a dezvăluit că intenționează să ucidă oficiali ai administrației Trump.

The New York Post a obținut documentul care ar fi fost scris de Allen. Bărbatul de 31 de ani, care în acest moment este reținut și riscă ani grei de închisoare, își începe manifestul cu scuze față de familia sa și anticipează că va fi prins de autorități, chiar rănit.

„Probabil că am surprins pe mulți astăzi. Aș vrea să încep prin a-mi cere scuze tuturor celor a căror încredere am trădat-o. Îmi cer scuze părinților mei pentru că le-am spus că am un interviu fără să precizez că era pentru "Most Wanted".

Îmi cer scuze față de colegii și studenții mei pentru că am spus că am o urgență personală (până când cineva va citi asta, probabil că chiar voi avea nevoie să merg la urgențe, dar cu greu pot spune că nu e o situație pe care mi-am provocat-o singur), scrie New York Post.

Îmi cer scuze față de toți cei cu care am călătorit, față de toți angajații care mi-au manipulat bagajele și față de toate celelalte persoane neimplicate din hotel pe care le-am pus în pericol doar prin simpla mea prezență”, a scris el.

În continuare, tânărul a explicat că recurge la acest gest deoarece nu mai suportă Administrația Trump și a scris că toți „funcționarii administrației (cu excepția domnului Patel): sunt ținte, ordonate în funcție de rang, de la cel mai înalt la cel mai scăzut”.

„Acesta a fost momentul cel mai potrivit și cea mai bună șansă de succes pe care am putut să o găsesc”, a scris el.

Allen sugerează că are o datorie morală să încerce să elimine cât mai mulți oficiali din Administrația Trump pentru a-i proteja pe cei care au suferit, în opinia sa, din cauza deciziilor acesteia. „A întoarce și celălalt obraz atunci când altcineva este oprimat nu este un comportament creștin; este complicitate la crimele opresorului”, ar fi scris tânărul.

Allen s-a arătat uimit în document de cât de ușor a primit acces în hotel. Pare că a scris acest „manifest” până în momentul în care a pus mâna pe armă și a deschis focul.

„PS: Bine, acum că am terminat cu sentimentalismele, ce naiba face Serviciul Secret? Scuze, o să mă descarc puțin și o să renunț la tonul formal. Mă așteptam la camere de securitate la fiecare colț, camere de hotel ascultate, agenți înarmați la fiecare 3 metri, detectoare de metale peste tot. Ce am primit (cine știe, poate îmi fac o farsă!) este nimic.

Niciun pic de securitate. Nici în transport. Nici în hotel. Nici la eveniment. Singurul lucru pe care l-am remarcat imediat când am intrat în hotel a fost sentimentul de aroganță.

Intru cu mai multe arme și nici o singură persoană de acolo nu ia în considerare posibilitatea ca eu să fiu o amenințare.

Securitatea la eveniment este în întregime afară, concentrată pe protestatari și pe cei care sosesc în acel moment, pentru că aparent nimeni nu s-a gândit la ce se întâmplă dacă cineva se cazează cu o zi înainte.

Adică, acest nivel de incompetență este nebunesc și sper sincer să fie corectat până când această țară va avea din nou o conducere competentă”, a scris acesta.

Bărbatul a semnat documentul cu numele său „Cole, coldForce, asasinul federal prietenos Allen”.

După ce a scris acest document, tânărul l-a trimis familiei sale. Alarmat, fratele lui a sunat la poliție și l-a denunțat cu doar câteva minute înainte ca acesta să aprindă focul la dineul corespondenților. Allen a fost imobilizat rapid și în acest moment se află în arest.

Cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de explozii puternice sâmbătă seara, la Washington.

Cum s-a produs incidentul

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, au fost puși la adăpost. Preşedintele şi soţia sa au fost evacuaţi de urgenţă de agenţii secreţi după ce un bărbat a deschis focul. Potrivit autorităților, acesta era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara.

Presupusul atacator „era înarmat cu o puşcă de vânătoare, un pistol şi mai multe cuţite” când a „năvălit” asupra unui punct de control al serviciilor secrete.

El se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. El este din California.

Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împuşcat de la o distanţă foarte mică în timpul incidentului de la Cina Corespondenţilor, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ.

„Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic”, a spusTrump despre suspect.

Conform preşedintelui SUA, incidentul a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru Prima Doamnă.

„Deci era foarte departe de cameră”, a declarat Trump, încercând să sublinieze că zona în care se afla nu a fost direct vizată.

În ciuda panicii create, președintele a insistat că măsurile de securitate au funcționat:

„Camera era foarte, foarte sigură”, a spus el, lăudând intervenția agenților de securitate.