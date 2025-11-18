Casa Albă ar fi intervenit în favoarea lui Andrew Tate în timpul unei investigații federale. Documentele și interviurile citate de ProPublica

Autoritățile federale americane ar fi fost criticate pentru confiscarea dispozitivelor electronice ale lui Andrew Tate și ale fratelui său, Tristan, la sosirea acestora în Statele Unite, iar oficiali din cadrul Casei Albe ar fi cerut returnarea lor, potrivit unor documente și relatări analizate de ProPublica, o organizație nonprofit de jurnalism de investigație cu sediul în New York City. Experți în domeniul aplicării legii au descris această intervenție drept „profund nepotrivită”.

Andrew Tate, influencer-ul care se autodescrie drept misogin și care are milioane de urmăritori, se confrunta cu acuzații de trafic de persoane în trei țări atunci când el și fratele său au plecat din România într-o vizită în Statele Unite.

În februarie, cei doi au aterizat cu un avion privat la Fort Lauderdale, Florida, unde agenți ai Customs and Border Protection (CBP) le-au confiscat dispozitivele electronice. De data aceasta, au avut un aliat puternic care le-a venit în ajutor. În culise, Casa Albă a intervenit în numele lor.

Interviurile și înregistrările analizate de ProPublica arată că un oficial al Casei Albe le-a spus înalților oficiali ai Departamentului de Securitate Internă să le returneze fraților dispozitivele la câteva zile după ce acestea au fost confiscate. Oficialul care a transmis mesajul, Paul Ingrassia, este un avocat care i-a reprezentat anterior pe frații Tate înainte de a se alătura Casei Albe, unde lucra ca legătură cu DHS.

În cererea sa scrisă, a cărei copie a fost examinată de ProPublica, Ingrassia a mustrat autoritățile pentru luarea acestei măsuri, spunând că confiscarea dispozitivelor familiei Tate nu reprezenta o utilizare bună a timpului sau a resurselor. Cererea de returnare a dispozitivelor electronice către familia Tate, a subliniat el, venea de la Casa Albă.

Acuzații de imixtiune politică

Intervenția ar fi provocat îngrijorări serioase în rândul oficialilor DHS, care se temeau că respectarea instrucțiunilor ar putea afecta o investigație federală în curs. Un oficial implicat, citat sub protecția anonimatului, a descris cererea drept „șocant de arogantă” și contrară principiilor aplicării legii.

Experți în aplicarea legii au declarat că intervențiile Casei Albe în cazuri individuale de confiscare la frontieră sunt extrem de rare și pot fi interpretate ca forme de presiune politică. John F. Tobon, fost director adjunct la Homeland Security Investigations, a afirmat că un astfel de caz nu are precedent în cariera sa de trei decenii.

Casa Albă și DHS au refuzat să comenteze cazul.

Intervenția se înscrie într-un șir de situații în care Casa Albă a fost acuzată că a încercat să influențeze investigații privind apropiați ai președintelui. Andrew Tate este una dintre figurile centrale ale „manosferei”, o rețea de influenceri care au cultivat un bazin semnificativ de susținători pentru Donald Trump.

Cazul apare într-un moment sensibil pentru administrație, în contextul criticilor privind legăturile lui Trump cu Jeffrey Epstein și încercările recente de a bloca publicarea unor documente legate de acesta.

Avocații fraților Tate afirmă că dispozitivele nu au fost returnate și că nu au fost informați dacă investigația asupra conținutului lor continuă. Ei susțin că clienții lor sunt nevinovați.

Ingrassia neagă că ar fi intervenit în favoarea fraților Tate, iar avocatul său a calificat relatarea ca fiind „ficțiune”.

Investigații paralele în România, Marea Britanie și SUA

Frații Tate sunt anchetați în România pentru trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și viol, acuzații pe care le resping. Anchetatori britanici au autorizat, de asemenea, o serie de capete de acuzare, iar în Florida, autoritățile locale au anunțat propria investigație.

Andrew Tate a negat constant acuzațiile și a comparat situația sa cu cea a președintelui Trump, susținând că ar fi victima unei campanii politice.