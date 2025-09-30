Reacția lui Andrew Tate după ce a scăpat de dosarul penal din UK: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie, alături de președintele Trump”

Andrew Tate a avut o primă reacție după ce a scapat de urmărire penală în Marea Britanie, în procesul în care patru femei l-au acuzat de violență sexuală. Influencerul s-a comparat cu președintele SUA, Donald Trump.

Influencerul a distribuit pe rețeaua X articolul din The Independent cu titlul „ Nu se vor formula acuzații penale în legătură cu plângerile civile depuse de patru femei împotriva lui Andrew Tate” și a comentat în postarea sa:

„România? Niciun caz. UK? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni în închisoare, 3 ani închis în casa mea. Calomnii mediatice nesfârșită. 25 de milioane de dolari furați de la mine. Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie, alături de însuși președintele Trump”.

Avocații lui Tate au declarat într-o ședință de judecată anterioară că „se neagă în totalitate comiterea vreunei fapte ilegale”, a relatat, luni, The Independent.

Cele patru femei l-au acuzat pe fostul kickboxer profesionist de violență sexuală, inclusiv că a apucat-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri în 2015, că a agresat-o cu o curea și că i-a îndreptat un pistol spre față.

„Am concluzionat că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru urmărirea penală și că nu ar trebui luate măsuri suplimentare”

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a declarat luni că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru a formula acuzații penale.

„Am efectuat o nouă analiză a dosarului în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015. După o analiză atentă a probelor furnizate de Poliția din Hertfordshire, am concluzionat că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru urmărirea penală și că nu ar trebui luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile cu privire la decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a le explica în detaliu raționamentul nostru”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Probele sunt insuficiente pentru a oferi perspective realiste de condamnare”

Avocatul britanic al lui Tate, Andrew Ford, a salutat decizia.

„În ciuda presiunilor externe intense, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar Serviciul de Procuratură al Coroanei a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi perspective realiste de condamnare. Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurilor civile. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial caz penal împotriva lui Andrew Tate care a fost abandonat”, a spus Andrew Ford.

Cele patru femei au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte, după ce Crown Prosecution Service a decis inițial, în 2019, să nu îl urmărească penal pe influencer.

Trei dintre ele l-au denunţat pe Tate la poliţia din Hertfordshire, a cărei anchetă a fost închisă în acelaşi an.