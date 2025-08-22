search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
Frații Tate își construiesc un buncăr de lux la București. Va avea zece dormitoare și bară de striptease

0
0
Publicat:

Un celebru constructor de buncăre subterane dezvăluie într-un interviu pentru The Times detalii despre un proiect impresionant pe care îl realizează în București pentru frații Andrew și Tristan Tate.

Frații Andrew și Tristan Tate își construiesc un buncăr la București FOTO: EPA EFE
Frații Andrew și Tristan Tate își construiesc un buncăr la București FOTO: EPA EFE

Frații Andrew și Tristan Tate, aflați sub acuzații de viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, investesc 3,9 milioane de dolari într-un buncăr subteran de lux în București. Proiectul este realizat de Ron Hubbard, cel mai cunoscut constructor de adăposturi antiatomice din lume, care a lucrat și pentru miliardari celebri precum Mark Zuckerberg.

Potrivit dezvăluirilor făcute pentru The Times, complexul subteran comandat de frații Tate va avea zece dormitoare, spații de locuit separate și chiar o sală de recreere cu o bară de striptease.

Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan”, spune Hubbard, care îl descrie pe acesta drept „profesionist, politicos, convingător”. În schimb, despre Andrew afirmă că este „în lumea lui. El este OG. Nu poți vorbi cu OG”.

Constructorul a povestit că luna trecută a filmat un videoclip din Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari al lui Tristan Tate.

Afacerea buncărelor, un lux pentru miliardari și influenceri

Ron Hubbard, fondatorul companiei Atlas Survival Shelters, a transformat construcția de buncăre într-o industrie de lux, comparabilă cu piața supermașinilor sau a avioanelor private.

Nu vând un produs. Vând un sentiment - supraviețuire, siguranță, exclusivitate și o raritate pe care doar puțini oameni o au”, spune antreprenorul texan.

Un adăpost tipic marca Atlas nu seamănă cu o simplă cameră de supraviețuire, ci mai degrabă cu un apartament de lux: are tavane înalte, bucătărie modernă, seif pentru arme, proiector de film și chiar mobilier premium. Prețurile variază de la 20.000 de dolari pentru capsule din oțel până la complexe personalizate care pot depăși 5 milioane de dolari.

O afacere prosperă într-o lume marcată de frică

Pandemia, invazia Rusiei în Ucraina și tensiunile internaționale au alimentat cererea pentru astfel de adăposturi. „Știrile sperie oamenii”, explică Hubbard. „Dacă Trump face pace cu Putin și Putin se aliniază, este rău pentru afaceri, dar este bine pentru lume”.

Citește și: Buncăr de un miliard de dolari pentru bogătaşii care se tem de Apocalipsă. Cum arată complexul de lux menit să reziste unui război atomic

Atlas produce anual aproximativ 300 de buncăre, în fabrica din Texas, unde 50 de angajați construiesc structuri modulare de oțel dotate cu instalații sanitare, sisteme electrice și aer condiționat.

Hubbard afirmă că a livrat buncăre unor miliardari, membri ai familiilor regale din Orientul Mijlociu și chiar „patru dintre cele mai bogate 15 persoane din lume”. Totuși, invocă adesea clauzele de confidențialitate și preferă să nu dea nume.

Mark Zuckerberg și Kardashians, printre clienți

Printre achizițiile celebre confirmate se numără un adăpost de 270 de milioane de dolari proiectat pentru Mark Zuckerberg în Hawaii, în 2023. De asemenea, Hubbard a apărut într-un episod din Keeping Up With The Kardashians, însă precizează că întâlnirea a fost mai mult un exercițiu de imagine: „A fost o punere în scenă. Nu au cumpărat niciodată unul”.

„Afacerile merg foarte bine”

Deși unii dintre clienții lui sunt miliardari, tot mai mulți americani din clasa mijlocie investesc în buncăre, considerate o formă de asigurare în fața crizelor mondiale. În 2023, americanii au cheltuit 11 miliarde de dolari pe pregătiri pentru un posibil sfârșit al lumii.

Pentru Hubbard, succesul afacerii este indiscutabil. „Lumea poate fi un loc înfricoșător, dar afacerile merg foarte bine”, conchide el.

