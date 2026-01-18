Cum folosea Epstein promisiunea unei educații universitare pentru a atrage victime. „Era obsedat să pătrundă în mintea tinerilor”

O artistă din New York, care susține că Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell au „oferit-o” mai multor bărbați, se numără printre supraviețuitoarele care afirmă că Epstein a folosit promisiunea unei educații universitare pentru a o atrage în rețeaua sa de abuzuri sexuale.

Rina Oh avea 21 de ani și era studentă la arte când a fost prezentată lui Epstein, în anul 2000, de către Lisa Phillips – un model și, la rândul ei, supraviețuitoare a abuzurilor lui Epstein, care între timp a devenit una dintre vocile puternice ale rețelei de victime ce cer asumarea completă a responsabilității în scandalul de lungă durată ce îmbină bani, sex și putere, scrie The Guardian.

„Mi-a spus: «Ești foarte talentată. Cred că ar trebui să urmezi o facultate»”, își amintește Oh.

Epstein a invitat-o să se așeze lângă el. „Mi-a explicat că este filantrop, că este cunoscut de foarte multă lume, un om extrem de generos, care a trimis mulți tineri la universitate – adesea copiii unor femei cu care fusese coleg de școală. L-am crezut pe deplin.”

Oh spune că Epstein i-a spus că, pentru a reuși în lumea artei, are nevoie de o diplomă de licență în arte plastice și că îi oferea o bursă la School of Visual Arts din New York, „fără nicio condiție ascunsă”. În realitate, afirmă ea, „a legat foarte multe condiții de acea bursă. Când am refuzat să fac tot ce voia, mi-a retras-o”.

Oh, care a petrecut aproximativ doi ani în rețeaua lui Epstein, este una dintre mai multe supraviețuitoare care ies acum în față pentru a descrie modul în care acesta folosea ofertele de sprijin pentru admiterea – și uneori plata taxelor – la universități de prestigiu, pentru a-și menține controlul asupra lor.

Povești similare au fost prezentate săptămâna trecută în cadrul unor interviuri ale victimelor acordate democraților din Comisia juridică a Camerei Reprezentanților. Totul se întâmplă în contextul în care Departamentul de Justiție urmează să publice, în zilele următoare, un nou – posibil amplu – set de documente legate de Epstein.

„Domnul Epstein a atras în mod repetat tinere în rețeaua sa, promițându-le că le va ajuta să fie admise la colegii și universități”, a declarat congresmanul democrat Jamie Raskin, din Maryland, în scrisori trimise Universităților Columbia și New York, în care solicită informații suplimentare pe acest subiect.

„Era obsedat să pătrundă în mintea tinerilor”

Epstein, a adăugat Raskin, „nu doar că ademenea tinere care urmau să fie abuzate sexual și violate de el și de complicii săi, dar se asigura și că victimele îi rămâneau îndatorate și erau astfel mai puțin dispuse să raporteze infracțiunile autorităților”.

În cazul ei, promisiunea bursei a fost înlocuită cu câteva lecții la școală și o comandă pentru o pictură. „A fost o pictură groaznică. Era obsedat de părți ale corpului feminin. Nu voia o persoană întreagă. Nu voia nimic abstract.” Epstein voia o zonă intimă. „Mi-a spus doar să o fac realist.”

Phillips, care, la fel ca Oh, avea puțin peste 20 de ani când l-a cunoscut pe Epstein, a declarat săptămâna aceasta pentru Wall Street Journal că acesta i-a fluturat în față perspectiva unei educații la Universitatea din New York, i-a aranjat o vizită în campus și, în cele din urmă, ea a urmat cursuri acolo. Phillips și Oh spun că o altă femeie, exploatată sexual de Epstein, studia de asemenea la NYU.

O altă femeie a declarat pentru Wall Street Journal că Epstein a abuzat-o sexual și că a făcut-o să se simtă îndatorată, sugerând că fusese admisă la universitate datorită conexiunilor lui. „Mi-a prezentat lucrurile de parcă el ar fi fost cel care m-a băgat acolo și le-a spus și celorlalte fete că el m-a ajutat”, a spus aceasta.

Potrivit comisiei, Epstein a plătit pentru o supraviețuitoare, pe care a abuzat-o între 2002 și 2005, ca aceasta să studieze la NYU între 2000 și 2002 și i-a aranjat o bursă. O altă victimă, pe atunci elevă de liceu, a primit în mod repetat promisiuni de la Epstein că o va ajuta să fie admisă și că îi va plăti studiile la NYU. O a treia femeie a declarat că Epstein a ajutat la plata studiilor ei la Columbia între 2004 și 2007. O a patra a spus că i s-a promis o viză și admiterea la NYU de către un asociat al lui Epstein, dar că a refuzat oferta.

Demersul lui Raskin către Columbia și NYU face probabil parte dintr-un efort mai amplu de a înțelege mai bine operațiunile financiare ale lui Epstein și – posibil – legăturile sale cu mediul universitar. Înscrierile și plățile taxelor erau direcționate de Epstein și gestionate de avocatul său, Darren Indyke, și de contabilul Richard Kahn. Cei doi sunt co-executori ai averii lui Epstein și au fost citați să depună mărturie în fața comisiei de supraveghere.