search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum folosea Epstein promisiunea unei educații universitare pentru a atrage victime. „Era obsedat să pătrundă în mintea tinerilor”

0
0
Publicat:

O artistă din New York, care susține că Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell au „oferit-o” mai multor bărbați, se numără printre supraviețuitoarele care afirmă că Epstein a folosit promisiunea unei educații universitare pentru a o atrage în rețeaua sa de abuzuri sexuale.

Epstein folosea promisiunea unei educații universitare pentru a atrage victime FOTO Arhivă
Epstein folosea promisiunea unei educații universitare pentru a atrage victime FOTO Arhivă

Rina Oh avea 21 de ani și era studentă la arte când a fost prezentată lui Epstein, în anul 2000, de către Lisa Phillips – un model și, la rândul ei, supraviețuitoare a abuzurilor lui Epstein, care între timp a devenit una dintre vocile puternice ale rețelei de victime ce cer asumarea completă a responsabilității în scandalul de lungă durată ce îmbină bani, sex și putere, scrie The Guardian.

„Mi-a spus: «Ești foarte talentată. Cred că ar trebui să urmezi o facultate»”, își amintește Oh.

Epstein a invitat-o să se așeze lângă el. „Mi-a explicat că este filantrop, că este cunoscut de foarte multă lume, un om extrem de generos, care a trimis mulți tineri la universitate – adesea copiii unor femei cu care fusese coleg de școală. L-am crezut pe deplin.”

Oh spune că Epstein i-a spus că, pentru a reuși în lumea artei, are nevoie de o diplomă de licență în arte plastice și că îi oferea o bursă la School of Visual Arts din New York, „fără nicio condiție ascunsă”. În realitate, afirmă ea, „a legat foarte multe condiții de acea bursă. Când am refuzat să fac tot ce voia, mi-a retras-o”.

Oh, care a petrecut aproximativ doi ani în rețeaua lui Epstein, este una dintre mai multe supraviețuitoare care ies acum în față pentru a descrie modul în care acesta folosea ofertele de sprijin pentru admiterea – și uneori plata taxelor – la universități de prestigiu, pentru a-și menține controlul asupra lor.

Povești similare au fost prezentate săptămâna trecută în cadrul unor interviuri ale victimelor acordate democraților din Comisia juridică a Camerei Reprezentanților. Totul se întâmplă în contextul în care Departamentul de Justiție urmează să publice, în zilele următoare, un nou – posibil amplu – set de documente legate de Epstein.

„Domnul Epstein a atras în mod repetat tinere în rețeaua sa, promițându-le că le va ajuta să fie admise la colegii și universități”, a declarat congresmanul democrat Jamie Raskin, din Maryland, în scrisori trimise Universităților Columbia și New York, în care solicită informații suplimentare pe acest subiect.

„Era obsedat să pătrundă în mintea tinerilor”

Epstein, a adăugat Raskin, „nu doar că ademenea tinere care urmau să fie abuzate sexual și violate de el și de complicii săi, dar se asigura și că victimele îi rămâneau îndatorate și erau astfel mai puțin dispuse să raporteze infracțiunile autorităților”.

În cazul ei, promisiunea bursei a fost înlocuită cu câteva lecții la școală și o comandă pentru o pictură. „A fost o pictură groaznică. Era obsedat de părți ale corpului feminin. Nu voia o persoană întreagă. Nu voia nimic abstract.” Epstein voia o zonă intimă. „Mi-a spus doar să o fac realist.”

Phillips, care, la fel ca Oh, avea puțin peste 20 de ani când l-a cunoscut pe Epstein, a declarat săptămâna aceasta pentru Wall Street Journal că acesta i-a fluturat în față perspectiva unei educații la Universitatea din New York, i-a aranjat o vizită în campus și, în cele din urmă, ea a urmat cursuri acolo. Phillips și Oh spun că o altă femeie, exploatată sexual de Epstein, studia de asemenea la NYU.

O altă femeie a declarat pentru Wall Street Journal că Epstein a abuzat-o sexual și că a făcut-o să se simtă îndatorată, sugerând că fusese admisă la universitate datorită conexiunilor lui. „Mi-a prezentat lucrurile de parcă el ar fi fost cel care m-a băgat acolo și le-a spus și celorlalte fete că el m-a ajutat”, a spus aceasta.

Potrivit comisiei, Epstein a plătit pentru o supraviețuitoare, pe care a abuzat-o între 2002 și 2005, ca aceasta să studieze la NYU între 2000 și 2002 și i-a aranjat o bursă. O altă victimă, pe atunci elevă de liceu, a primit în mod repetat promisiuni de la Epstein că o va ajuta să fie admisă și că îi va plăti studiile la NYU. O a treia femeie a declarat că Epstein a ajutat la plata studiilor ei la Columbia între 2004 și 2007. O a patra a spus că i s-a promis o viză și admiterea la NYU de către un asociat al lui Epstein, dar că a refuzat oferta.

Demersul lui Raskin către Columbia și NYU face probabil parte dintr-un efort mai amplu de a înțelege mai bine operațiunile financiare ale lui Epstein și – posibil – legăturile sale cu mediul universitar. Înscrierile și plățile taxelor erau direcționate de Epstein și gestionate de avocatul său, Darren Indyke, și de contabilul Richard Kahn. Cei doi sunt co-executori ai averii lui Epstein și au fost citați să depună mărturie în fața comisiei de supraveghere.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
observatornews.ro
image
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Steaua a vrut să îi dea “la pachet” pe Hagi şi Lăcătuş la AC Milan! Care a fost primul transfer făcut după Revoluţie: “A luat 100.000 de dolari la semnătură”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Cum au încercat Statele Unite să cumpere Groenlanda după al Doilea Război Mondial
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor