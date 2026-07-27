Brazi și colinde în plină vară. De ce tot mai mulți oameni sărbătoresc „Christmas in July”

În timp ce pentru unii luna iulie înseamnă concedii, plajă și grătare, pentru alții este momentul perfect pentru... Crăciun. Tot mai mulți americani celebrează „Christmas in July” („Crăciunul în iulie”), o sărbătoare neoficială care aduce atmosfera sărbătorilor de iarnă în mijlocul verii, cu Moș Crăciun în pantaloni scurți, filme tematice și petreceri decorate cu brazi și luminițe.

Deși este o tradiție inventată, „Crăciunul în iulie” a devenit tot mai popular în Statele Unite. În fiecare an, în jurul datei de 25 iulie, numeroase orașe organizează festivaluri, petreceri și evenimente dedicate acestei sărbători, notează The Guardian.

În statul Carolina de Nord, un oraș găzduiește încă din 1987 un festival dedicat Crăciunului în iulie. În Illinois sunt organizate petreceri la piscină cu tematică de Crăciun, în Michigan turiștii se pot întâlni cu Moș Crăciun într-un camping, iar în New Jersey au loc proiecții de filme de Crăciun pe plajă și activități pentru copii.

De la decorațiuni și petreceri la filme de Crăciun

Pentru Lance Devereux, decorator profesionist de sărbători, evenimentul este pretextul perfect pentru a scoate din nou decorațiunile de Crăciun.

„Este ceva ce aștept în fiecare an. Este modul meu de a deschide ușa și de a începe, în sfârșit, să vorbesc despre Crăciun”, spune acesta.

Decoratorul explică faptul că nu este nevoie de schimbări spectaculoase pentru a intra în atmosfera sărbătorilor: „Poate fi cel mai mic lucru. O pernă, o pătură de Crăciun sau chiar un set de solniță și piperniță cu tematică festivă.”

Mulți americani aleg să organizeze și petreceri tematice. Creatoarea de conținut Tierney Robb spune că preferă să își invite prietenii la o petrecere „Favorite Things” în iulie, când aglomerația și cheltuielile specifice lunii decembrie lipsesc.

„Obții aceeași bucurie, dar fără stresul financiar din perioada sărbătorilor”, afirmă aceasta.

Maraton de filme de Crăciun în mijlocul verii

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este maratonul de filme difuzat anual de Hallmark Channel. Postul de televiziune dedică perioada 26 iunie – 31 iulie filmelor romantice de Crăciun, inclusiv unor producții noi lansate special pentru acest eveniment.

Michelle Vicary, director de programe al Hallmark Media, spune că publicul cere tot mai des conținut cu tematică de Crăciun și în afara sezonului obișnuit.

„Crăciunul în iulie este o tradiție de vară îndrăgită de telespectatorii noștri. Evenimentul reflectă dorința fanilor de a urmări programe dedicate sărbătorilor pe tot parcursul anului”, spune Vicary.

Unii transformă experiența într-o adevărată seară de iarnă, pregătind ciocolată caldă și pornind aerul condiționat la temperaturi cât mai scăzute pentru a recrea atmosfera lunii decembrie.

O tradiție care datează de aproape un secol

Potrivit cercetătorilor, prima celebrare documentată a „Crăciunului în iulie” a avut loc în 1933, într-o tabără de vară pentru fete din Carolina de Nord. Participantele au cântat colinde, au împodobit un brad și au folosit vată pentru a imita zăpada.

De-a lungul deceniilor, conceptul a fost preluat de comercianți și a devenit o oportunitate de promovare a ofertelor și reducerilor. Încă din anii '40, magazinele încurajau cumpărăturile făcute cu luni înainte de sezonul rece, iar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial armata americană le recomanda soldaților aflați peste hotare să trimită din timp cadourile pentru familii.

Astăzi, numeroși retaileri profită de popularitatea „Crăciunului în iulie” și lansează reduceri la decorațiuni, cadouri și produse specifice sezonului de iarnă. Mulți cumpărători aleg să profite de promoțiile din această perioadă pentru a evita cheltuielile mari din luna decembrie.

Profesorul Penne Restad, autor al unei cărți despre istoria Crăciunului în America, consideră că fenomenul este alimentat atât de marketing, cât și de dorința oamenilor de a aduce puțină magie într-o perioadă liniștită a verii.

„Este cald, nu se întâmplă foarte multe în această perioadă. Așa că oamenii își spun: «Hai să facem ceva mai jucăuș și mai special»”, explică acesta.