Atentatorul de la târgul de Crăciun din Germania, condamnat pe viață. Șase oameni au murit în atac

Tribunalul din Magdeburg l-a condamnat vineri pe Taleb Jawad al‑Abdulmohsen, un medic psihiatru saudit în vârstă de 51 de ani, la închisoare pe viaţă pentru atacul comis în decembrie 2024 la târgul de Crăciun din centrul oraşului.

Instanţa a reţinut „gravitatea deosebită a culpei” şi a dispus plasarea inculpatului în detenţie de siguranţă, măsură care face practic imposibilă eliberarea sa anticipată, potrivit AFP, citată de News.ro.

Atentatul, în care bărbatul a intrat cu un BMW X3 în mulţime, s‑a soldat cu şase morţi, între care un copil de nouă ani, şi peste 300 de răniţi.

„Concret, asta înseamnă că acuzatul nu are decât o şansă infimă, dacă are vreuna, să ajungă într-o zi în libertate”, a explicat purtătorul de cuvânt al tribunalului, Christian Löffler.

Judecătorul Dirk Sternberg a arătat că al‑Abdulmohsen a urmărit să provoace „un număr foarte mare de victime” şi a acceptat riscul ca oricine se afla în calea maşinii să fie ucis sau rănit grav.

În timpul procesului, instanţa a fost nevoită să amenajeze o sală suplimentară pentru a putea prezenta detaliile medicale ale sutelor de victime.

Reacţii emoţionale puternice

Pentru mulţi dintre cei afectaţi, verdictul a reprezentat un moment de descărcare, dar nu şi de vindecare. O femeie care şi‑a pierdut prietena apropiată a declarat că trăieşte „un gol absolut”, adăugând că toţi cei care o cunoşteau pe victimă „suferă în continuare de depresie”.

Motivaţia atacatorului

Potrivit anchetei, bărbatul, stabilit în Germania din 2006, manifesta resentimente faţă de autorităţile germane, pe care le acuza că nu îi protejează suficient pe saudiţii refugiaţi din motive politice sau religioase, în timp ce ar fi „prea generoase” cu refugiaţii musulmani din Orientul Mijlociu.

Judecătorul a explicat că atacatorul a urmărit „să atragă atenţia publicului asupra temelor sale”.

Expertizele psihiatrice au stabilit că acesta suferă de o tulburare de personalitate narcisică, însă are responsabilitate penală deplină şi reprezintă în continuare un pericol.

Avocata uneia dintre familiile victimelor a subliniat lipsa totală de remuşcări a inculpatului.

„Din nefericire acuzatul nu a înţeles, până la sfârşit, amploarea suferinţei pe care le-a provocat-o oamenilor", a declarat avocata pentru AFP