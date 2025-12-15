Video Avion militar american, la un pas de coliziune cu un zbor comercial, lângă Venezuela: „Nu au transponderul pornit, este scandalos”

Un avion al companiei JetBlue, care decolase din insula caraibiană Curaçao cu destinația New York, a evitat la limită o coliziune cu o aeronavă militară americană, în apropiere de Venezuela. Incidentul a avut loc vineri, 13 decembrie.

Pilotul cursei civile a avertizat controlorii de trafic imediat după incident. „Aproape că am avut o coliziune aici. Au intrat direct pe traiectoria noastră de zbor… Nu au transponderul pornit, este scandalos”, a spus acesta.

Potrivit pilotului JetBlue, aeronava militară s-a îndreptat ulterior spre spațiul aerian al Venezuelei. Curaçao, de unde a decolat avionul civil, se află în largul coastei statului sud-american.

Avion de realimentare al Forțelor Aeriene SUA

Conform relatărilor CNN, aparatul militar implicat era un avion de alimentare în aer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Pilotul JetBlue susține că responsabilitatea pentru incident aparține aeronavei militare.

„Am avut trafic direct prin fața noastră (…) Era un avion de realimentare în aer al Forțelor Aeriene Americane și se afla la altitudinea noastră. A trebuit să oprim ascensiunea”, a declarat pilotul, potrivit unei înregistrări citate de CNN.

Sursa video: X/ @riley_mellen

Incidentul, raportat autorităților federale

Derek Dombrowski, purtător de cuvânt al JetBlue, a confirmat că incidentul de vineri a fost raportat autorităților federale din SUA. „Membrii echipajelor noastre sunt instruiți cu privire la procedurile adecvate pentru diverse situații de zbor și le mulțumim pentru că au raportat prompt această situație”, a precizat el.

Pentagonul i-a redirecționat pe jurnaliștii care au solicitat informații către Forțele Aeriene Americane, însă acestea nu au oferit imediat un punct de vedere.

Context regional tensionat

Incidentul are loc pe fondul intensificării prezenței și operațiunilor militare americane în Caraibe, în contextul unei posibile intervenții în Venezuela pentru înlăturarea regimului condus de Nicolas Maduro.

De altfel, luna trecută, Administrația Federală a Aviației din SUA a emis un avertisment adresat aeronavelor americane, cerându-le „să fie precaute” atunci când operează în spațiul aerian venezuelean, din cauza deteriorării situației de securitate și a activității militare intensificate din zonă.