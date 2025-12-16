search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
MAE: Statele Unite ale Americii au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice

Ministerul Afacerilor Externe a găzduit marți, 16 decembrie, a zece rundă a Dialogului Strategic România-Statele Unite. SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice, se arată în declaraţia comună transmisă după eveniment.

Oana Țoiu și Christopher W. Smith. FOTO FB MAE
Oana Țoiu și Christopher W. Smith. FOTO FB MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, l-a primit, marţi, 16 decembrie, pe subsecretarul de stat adjunct american pentru Europa şi Eurasia, Christopher W. Smith.

Discuţiile au precedat sesiunea a zecea a Dialogului Strategic România - SUA, la care au participat delegaţii conduse de secretarul de stat pentru Afaceri strategice şi globale, Ana Tinca, şi de subsecretarul de stat adjunct american pentru Europa şi Eurasia, Christopher W. Smith.

Statele Unite au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice. Delegațiile au luat act de progresele în domeniul cooperării bilaterale, aspect care sporește rolul României ca hub energetic regional, sporind, totodată, oportunitățile pentru afacerile americane. România și Statele Unite vor continua să colaboreze în vederea asigurării energiei fiabile, sigure și accesibile, inclusiv prin construirea Reactoarelor 3 și 4 ale Centralei nucleare de la Cernavodă, prin crearea condițiilor pentru implementarea tehnologiei nucleare inovatoare tip SMR și prin dezvoltarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, în parteneriat cu companiile americane. Delegațiile au trecut în revistă pașii necesari în vederea deblocării potențialului enorm al Coridorului Vertical pentru aprovizionarea Europei Centrale și de Est cu gaze naturale din surse alternative celor rusești”, se arată într-un comunicat transmis de MAE.  

„SUA au recunoscut eforturile României pentru îndeplinirea angajamentelor privind cheltuielile de apărare”

Iată ce se mai arată în declarația comună privind cea de-a zecea rundă a Dialogului Strategic România-Statele Unite ale Americii, publicată pe site-ul MAE. 

„Întâlnirea a inclus sesiuni referitoare la: cooperarea în domeniul securității și apărării, eforturile de a aduce pacea în Ucraina și de a asigura stabilitatea, securitatea și prosperitatea în regiunea Mării Negre, cooperarea în probleme regionale și competiție strategică internațională, inclusiv securitatea economică și în domeniul cercetării. Au fost explorate, de asemenea, aspecte privind coproducția în sectorul apărării, oportunitățile în domeniul securității energetice și al mineralelor critice, precum și securitatea frontierelor, schimburile culturale și educaționale, libertatea de exprimare.

Citește și: Ministrul Afacerilor Externe a avut o întrevedere cu omologul german. Ce au discutat

Dialogul Strategic a contribuit la întărirea rezultatelor reuniunilor recente la nivel înalt, care au stabilit cursul cooperării bilaterale în cadrul Parteneriatului Strategic România-SUA, în contextul noilor administrații din Statele Unite ale Americii și România. Aceste reuniuni au inclus consultările dintre ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și secretarul de stat Marco Rubio (Washington, 8 octombrie), a șasea reuniune ministerială a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC, Atena, 6-7 noiembrie) și reuniunea Grupului la nivel înalt pentru apărare (București, 17-18 noiembrie). Au evaluat elemente ale dialogului strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată pe linia apărării, securității energetice și a frontierelor. Statele Unite au recunoscut eforturile depuse de România pentru îndeplinirea angajamentelor privind cheltuielile de apărare și au discutat importanța leadership-ului României pentru asigurarea securității în regiunea Mării Negre.

Ambele părți și-au reiterat sprijinul pentru NATO și rolul său ca piatră de temelie a apărării colective și a securității tuturor Aliaților. Și-au subliniat angajamentul pentru avansarea cooperării în cadrul NATO și pentru  a operaționaliza angajamentul Alianței ca toate statele membre să investească 5% din PIB în apărare. Cele două state și-au reiterat intenția de a colabora îndeaproape cu Aliații din NATO pentru a consolida în continuare Alianța, inclusiv prin extinderea cooperării industriale în domeniul apărării, într-un mod care să contribuie la securitatea și prosperitatea comune”.

„Implementarea unor inițiative cheie de securitate și schimb de informații este în beneficiul securității ambelor națiuni”

Potrivit declarației comune, România și Statele Unite vor continua schimburile educaționale, culturale și profesionale productive, parte a relației bilaterale.

„Statele Unite au salutat sprijinul financiar al României pentru programul de liceu Future Leaders Exchange (FLEX) drept o investiție în următoarea generație de lideri. Ambele părți au recunoscut faptul că relațiile interpersonale susțin întărirea protejării libertăților fundamentale și buna guvernanță, sprijinind, de asemenea, eforturile de contracarare a curentelor antisemite îngrijorătoare. Securitatea consolidată a granițelor și cooperarea în domeniul aplicării legii susțin direct eforturile comune de combatere a crimei organizate, a traficului de persoane și de droguri, a migrației ilegale, terorismului și amenințărilor din domeniul cibernetic. Implementarea unor inițiative cheie de securitate și schimb de informații este în beneficiul securității ambelor națiuni și facilitează călătoriile legitime între acestea”, se mai arată în comunicat.

