Marți, 16 Decembrie 2025
Video Imagini cu prăbușirea unei replici uriașe a Statuii Libertății. Momentul în care a fost doborâtă de vânt

Publicat:

O furtună puternică a doborât luni, 15 decembrie, Statuia Libertății din orașul brazilian Guaíba, o replică de aproape 40 de metri a celebrului monument din SUA, după ce rafale de vânt de peste 90 km/h au măturat regiunea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Imagini video dramatice cu momentul prăbușirii arată cum structura se apleacă și se prăbușește într-o parcare, printre mașini, capul statuii fiind zdrobit la impact, potrivit siasat.com

Statuia, ridicată în 2020 în parcarea unui magazin Havan, era una dintre zecile de replici similare din Brazilia ale faimoasei Statui a Libertății din SUA.

Reprezentanții companiei au declarat că doar partea superioară a structurii a fost avariată, în timp ce soclul a rămas intact.

Nu au fost raportate victime, iar zona a fost rapid izolată, în timp ce resturile erau îndepărtate.

Autoritățile locale au declarat că prăbușirea a avut loc în momentul culminant al furtunii, care a provocat pagube pe scară largă în Rio Grande do Sul, inclusiv copaci căzuți, acoperișuri avariate, întreruperi de curent și inundații localizate.

Momentul prăbușirii statuii. FOTO captură Instagram SiasatDaily
Momentul prăbușirii statuii. FOTO captură Instagram SiasatDaily

Reprezentanții serviciului meteorologic au declarat că un front rece trecător a declanșat condițiile severe. De preconiza o îmbunătățire treptată a condițiilor începând de marți.

Potrivit companiei care deținea monumentul, instalația avea documentația tehnică completă, potrivit wpolityce.pl.

Odată ce vor fi stabilite motivele prăbușirii monumentului, se va lua o decizie cu privire la posibilitatea ridicării statuii la locul ei.

