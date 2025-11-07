Video Au fost identificați cei trei piloți care au murit în accidentul aviatic al companiei UPS. O femeie este dată dispărută și acum

Cei trei piloți morți în urma prăbușirii unui avion UPS într-o explozie violentă în Kentucky la începutul acestei săptămâni au fost identificați. O mamă a doi copii, dată dispărută, se crede că se află printre victimele de la sol.

„Căpitanul Richard Wartenberg, ofițerul principal Lee Truitt și ofițerul de ajutor internațional căpitanul Dana Diamond erau la comanda zborului”, a declarat UPS într-un comunicat.

„Cuvintele nu pot exprima durerea pe care o simțim în urma accidentului tragic al zborului 2976. ... Acesta continuă să fie un moment incredibil de trist pentru întreaga familie UPS și, așa cum ne-a reamintit CEO-ul nostru, Carol Tomé: «Uniți, suntem puternici»”, scrie New York Post.

Se crede că o mamă a doi copii a murit și ea în accidentul aviatic de marți din Louisville, iar iubitul ei a scăpat cu viață pentru că a rămas acasă.

Angela „Angie” Anderson, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele nouă persoane care sunt încă date dispărute după ce zborul UPS 2976 s-a prăbușit la sud de Aeroportul Internațional Muhammad Ali din oraș.

Anderson se afla la apropiata instalație Grade A Auto Parts & Scrap Metal Recycling când avionul s-a prăbușit și a explodat, a declarat iubitul ei, Donald Henderson, în vârstă de 55 de ani, pentru postul local WDRB.

Henderson a spus că iubita lui s-a dus să scape de niște deșeuri metalice pe care cuplul voia să le arunce.

„Ea e tot ce am”, a spus iubitul îndurerat.

Angel O'Rafferty, prietenul lui Anderson, a spus că nu au existat noutăți cu privire la starea mamei dispărute de la tragedia de marți, a raportat Daily Mail.

„Angela Anderson!!! Te iubesc din toată inima. TE ROG, DOAMNE, adu-o în siguranță împreună cu ceilalți care nu au fost găsiți din accidentul aviatic din Louisville, Kentucky”, a scris O'Rafferty pe Facebook.

„A ajuns la locul prăbușirii avionului la ora 17:11, avionul s-a prăbușit la ora 17:12 și nu s-a mai auzit nimic de ea de ieri... vă rog să vă rugați pentru aceste persoane”, a adăugat ea.

Un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit și a explodat într-o uriașă minge de foc, marți, în timpul decolării de pe centrul aerian global al companiei din Louisville, statul Kentucky, provocând moartea a cel puțin 12 persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile.

Avionul UPS transporta aproximativ 50.000 de galoane de combustibil când a decolat de pe aeroport. Imaginile arată motorul stâng al avionului cuprins complet de flăcări în timp ce accelera pe pistă pentru decolare, apoi s-a prăbușit.