Publicat:

Cei trei piloți morți în urma prăbușirii unui avion UPS într-o explozie violentă în Kentucky la începutul acestei săptămâni au fost identificați. O mamă a doi copii, dată dispărută, se crede că se află printre victimele de la sol.

Avionul s-a prăbușit FOTO: X

„Căpitanul Richard Wartenberg, ofițerul principal Lee Truitt și ofițerul de ajutor internațional căpitanul Dana Diamond erau la comanda zborului”, a declarat UPS într-un comunicat.

„Cuvintele nu pot exprima durerea pe care o simțim în urma accidentului tragic al zborului 2976. ... Acesta continuă să fie un moment incredibil de trist pentru întreaga familie UPS și, așa cum ne-a reamintit CEO-ul nostru, Carol Tomé: «Uniți, suntem puternici»”, scrie New York Post.

Se crede că o mamă a doi copii a murit și ea în accidentul aviatic de marți din Louisville, iar iubitul ei a scăpat cu viață pentru că a rămas acasă.

Angela „Angie” Anderson, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele nouă persoane care sunt încă date dispărute după ce zborul UPS 2976 s-a prăbușit la sud de Aeroportul Internațional Muhammad Ali din oraș.

Anderson se afla la apropiata instalație Grade A Auto Parts & Scrap Metal Recycling când avionul s-a prăbușit și a explodat, a declarat iubitul ei, Donald Henderson, în vârstă de 55 de ani, pentru postul local WDRB.

Henderson a spus că iubita lui s-a dus să scape de niște deșeuri metalice pe care cuplul voia să le arunce.

„Ea e tot ce am”, a spus iubitul îndurerat.

Angel O'Rafferty, prietenul lui Anderson, a spus că nu au existat noutăți cu privire la starea mamei dispărute de la tragedia de marți, a raportat Daily Mail.

Angela Anderson!!! Te iubesc din toată inima. TE ROG, DOAMNE, adu-o în siguranță împreună cu ceilalți care nu au fost găsiți din accidentul aviatic din Louisville, Kentucky”, a scris O'Rafferty pe Facebook.

„A ajuns la locul prăbușirii avionului la ora 17:11, avionul s-a prăbușit la ora 17:12 și nu s-a mai auzit nimic de ea de ieri... vă rog să vă rugați pentru aceste persoane”, a adăugat ea.

Un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit și a explodat într-o uriașă minge de foc, marți, în timpul decolării de pe centrul aerian global al companiei din Louisville, statul Kentucky, provocând moartea a cel puțin 12 persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile.

Avionul UPS transporta aproximativ 50.000 de galoane de combustibil când a decolat de pe aeroport. Imaginile arată motorul stâng al avionului cuprins complet de flăcări în timp ce accelera pe pistă pentru decolare, apoi s-a prăbușit.

