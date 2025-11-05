Video Un avion cargo s-a prăbușit în SUA și a explodat într-o minge de foc. Cel puțin 7 persoane au murit

Un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit și a explodat într-o uriașă minge de foc, marți, în timpul decolării de pe centrul aerian global al companiei din Louisville, statul Kentucky, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile.

Prăbușirea a avut loc în jurul orei 17:15, în timp ce aeronava se pregătea să decoleze spre Honolulu, de pe aeroportul internațional Louisville Muhammad Ali, unde se află și hub-ul UPS Worldport, potrivit AFP.

Aeronava s-a ridicat ușor de la sol, apoi s-a prăbușit și a explodat într-o uriașă minge de foc. În înregistrări se văd și bucăți din acoperișul sfâșiat al unei clădiri aflate la capătul pistei.

Sursa: X

Bilanțul morților a ajuns marți seara la cel puțin șapte, iar patru dintre victime nu se aflau la bordul avionului, potrivit oficialilor.

Dintre cele 11 persoane rănite, unele au suferit leziuni „foarte grave”, a declarat guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear.

Beshear a adăugat că nu se cunoaște încă situația celor trei membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei, un model McDonnell Douglas MD-11, fabricat în 1991.

UPS a anunțat marți seară că a suspendat activitatea de sortare a coletelor din centrul logistic din Louisville – cel mai mare al companiei – fără a preciza când aceasta va fi reluată. Hub-ul are mii de angajați, operează aproximativ 300 de zboruri zilnice și procesează peste 400.000 de colete pe oră.

Sursa: X

Primarul orașului Louisville, Craig Greenberg, a declarat că investigația este coordonată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), care va trimite 28 de experți la fața locului.

Între timp, aeroportul a fost închis și nu era de așteptat să reia operațiunile înainte de miercuri dimineață.