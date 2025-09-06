search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Atașatul militar al României în SUA, convocat la Pentagon pentru discuții despre reducerea cheltuielilor NATO pe Flancul Estic

0
0
Publicat:

Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a fost chemat la Pentagon pentru a fi informat despre viitoarele reduceri ale cheltuielilor NATO pentru programele de apărare și securitate de pe Flancul Estic.  

Generalul român a fost chemat la Pentagon pentru a afla tăierile / Sursa foto: militarytimes.com
Generalul român a fost chemat la Pentagon pentru a afla tăierile / Sursa foto: militarytimes.com

Generalul român a fost convocat la Pentagon pentru a i se pune în vedere tăierile pregătite de administrația Trump

Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc a făcut parte din lotul de diplomați militari chemați la sediul Departamentului Apărării de la Washington pentru a i se comunica reducerea pe viitor a cheltuielilor cu programele de apărare și securitate pe Flancul Estic al NATO, potrivit antena3.ro.

Suma exactă urmează să fie decisă de Pentagon, după consultări cu reprezentanții Congresului SUA. 

Cel mai important aspect este că reducerea acestor cheltuieli nu are legătură cu prezența militară americană în România. Numărul de trupe rămâne același în viitorul apropiat. Dacă Pentagonul va decide şi reducerea trupelor din Europa, chestiunea va fi tratată separat, în perioada următoare. 

Cheltuielile de securitate ce vor fi reduse fac trimitere la diverse programe de instruire a militarilor sau dotare a unor baze militare.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale a fost informată imediat despre conținutul discuției de la Washington, urmând ca o evaluare să fie dispusă la nivelul ministerului.

Estimarea de moment este că reducerile nu vor afecta esenţial nivelul amplu de parteneriat strategic în plan militar România-SUA.

Potrivit MApN, în România se află acum circa 5000 de militari NATO. 

Numărul de militari americani variază între 2000 și 3000, funcție de intensitatea pregătirii și a misiunilor desfășurate.

Cheltuieli NATO pe Flancul Estic se află acum în revizuire. Decizia provoacă îngrijorare printre aliați

Președintele Estoniei, Alar Karis, atrage atenția că toate statele europene ar trebui să se pregătească pentru eventuale provocări venite dinspre Moscova și să nu mizeze exclusiv pe protecția americană.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Prezența trupelor americane în Estonia – și în Europa, în general – este crucială. Dar acest lucru nu ține doar de Europa, ci și de interesele Statelor Unite”, a declarat Karis, amintind că a avut ocazia să discute direct cu președintele Donald Trump, timp de două ore, la funeraliile Papei Francisc din aprilie. 

În pofida unor asigurări punctuale privind menținerea trupelor în Polonia, liderul eston a subliniat că viitorul prezenței militare americane în regiune rămâne incert. Și tocmai de aceea, spune el, Europa nu își mai poate permite luxul naivității: „Dacă cel mai mare membru NATO ia în calcul o reducere a angajamentului militar, e clar că trebuie să ne consolidăm propria capacitate de apărare”.

În prezent, aproximativ 2.000 de soldați americani sunt staționați în statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – ca parte a măsurilor luate după invazia rusă în Ucraina, din februarie 2022. Însă o evaluare a poziționării globale a trupelor americane, coordonată de subsecretarul pentru politică de apărare Elbridge Colby – un susținător notoriu al retragerii treptate din Europa – urmează să fie publicată până la finalul lunii.

FT: SUA taie finanțarea programelor de securitate militară pentru Europa de Est. 

Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență pentru securitatea militară a țărilor de la granița cu Rusia, mutare care provoacă îngrijorare în rândul aliaților europeni și al NATO.   

  SUA vor elimina treptat programele de asistenţă pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare, a relatat joi publicaţia Financial Times, citată de agenţia de presă ucraineană UNN, potrivit Agerpres.    

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și a traversat ilegal Dunărea înotând
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Câte radare sunt pe străzile din România, de fapt. Care este marja de eroare a aparatelor, cum te trezești cu amenda acasă
playtech.ro
image
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Se dau 12.285 lei net tinerilor din România. Patru luni de stagiu militar
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică