Atașatul militar al României în SUA, convocat la Pentagon pentru discuții despre reducerea cheltuielilor NATO pe Flancul Estic

Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a fost chemat la Pentagon pentru a fi informat despre viitoarele reduceri ale cheltuielilor NATO pentru programele de apărare și securitate de pe Flancul Estic.

Generalul român a fost convocat la Pentagon pentru a i se pune în vedere tăierile pregătite de administrația Trump

Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc a făcut parte din lotul de diplomați militari chemați la sediul Departamentului Apărării de la Washington pentru a i se comunica reducerea pe viitor a cheltuielilor cu programele de apărare și securitate pe Flancul Estic al NATO, potrivit antena3.ro.

Suma exactă urmează să fie decisă de Pentagon, după consultări cu reprezentanții Congresului SUA.

Cel mai important aspect este că reducerea acestor cheltuieli nu are legătură cu prezența militară americană în România. Numărul de trupe rămâne același în viitorul apropiat. Dacă Pentagonul va decide şi reducerea trupelor din Europa, chestiunea va fi tratată separat, în perioada următoare.

Cheltuielile de securitate ce vor fi reduse fac trimitere la diverse programe de instruire a militarilor sau dotare a unor baze militare.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale a fost informată imediat despre conținutul discuției de la Washington, urmând ca o evaluare să fie dispusă la nivelul ministerului.

Estimarea de moment este că reducerile nu vor afecta esenţial nivelul amplu de parteneriat strategic în plan militar România-SUA.

Potrivit MApN, în România se află acum circa 5000 de militari NATO.

Numărul de militari americani variază între 2000 și 3000, funcție de intensitatea pregătirii și a misiunilor desfășurate.

Cheltuieli NATO pe Flancul Estic se află acum în revizuire. Decizia provoacă îngrijorare printre aliați

Președintele Estoniei, Alar Karis, atrage atenția că toate statele europene ar trebui să se pregătească pentru eventuale provocări venite dinspre Moscova și să nu mizeze exclusiv pe protecția americană.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Prezența trupelor americane în Estonia – și în Europa, în general – este crucială. Dar acest lucru nu ține doar de Europa, ci și de interesele Statelor Unite”, a declarat Karis, amintind că a avut ocazia să discute direct cu președintele Donald Trump, timp de două ore, la funeraliile Papei Francisc din aprilie.

În pofida unor asigurări punctuale privind menținerea trupelor în Polonia, liderul eston a subliniat că viitorul prezenței militare americane în regiune rămâne incert. Și tocmai de aceea, spune el, Europa nu își mai poate permite luxul naivității: „Dacă cel mai mare membru NATO ia în calcul o reducere a angajamentului militar, e clar că trebuie să ne consolidăm propria capacitate de apărare”.

În prezent, aproximativ 2.000 de soldați americani sunt staționați în statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – ca parte a măsurilor luate după invazia rusă în Ucraina, din februarie 2022. Însă o evaluare a poziționării globale a trupelor americane, coordonată de subsecretarul pentru politică de apărare Elbridge Colby – un susținător notoriu al retragerii treptate din Europa – urmează să fie publicată până la finalul lunii.

FT: SUA taie finanțarea programelor de securitate militară pentru Europa de Est.

Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență pentru securitatea militară a țărilor de la granița cu Rusia, mutare care provoacă îngrijorare în rândul aliaților europeni și al NATO.

SUA vor elimina treptat programele de asistenţă pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare, a relatat joi publicaţia Financial Times, citată de agenţia de presă ucraineană UNN, potrivit Agerpres.