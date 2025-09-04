search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

FT: SUA taie finanțarea programelor de securitate militară pentru Europa de Est. Decizia provoacă îngrijorare printre aliați

0
0
Publicat:

Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență pentru securitatea militară a țărilor de la granița cu Rusia, mutare care provoacă îngrijorare în rândul aliaților europeni și al NATO.  

Vești proste pentru armatele est-europene. SUA taie din banii alocați securității. Sursa foto: WH FB
Vești proste pentru armatele est-europene. SUA taie din banii alocați securității. Sursa foto: WH FB

Statele Unite fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare

SUA vor elimina treptat programele de asistenţă pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare, a relatat joi publicaţia Financial Times, citată de agenţia de presă ucraineană UNN, potrivit Agerpres. 

Agenţia de presă Reuters confirmă într-o depeşă relatarea FT şi comentează că războiul Rusiei cu Ucraina a amplificat îngrijorările în Europa cu privire la instabilitatea regională şi posibilitatea unor noi agresiuni din partea Moscovei. 

Reuters citează un comunicat difuzat de senatoarea Jeanne Shaheen, principala democrată din Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului, care a calificat decizia drept greşită. 

"Nu are niciun sens să subminăm pregătirea pentru apărare a aliaţilor noştri în acelaşi timp în care le cerem să îşi intensifice propriile capacităţi, iar acest lucru pune în pericol trupele americane atunci când reducem antrenamentul soldaţilor aliaţi alături de care ar lupta", a apreciat ea în comunicatul citat. 

Pentagonul a informat diplomații europeni că oprește finanțările pentru țările care se află în prima linie a oricărui conflict cu Rusia

Oficiali ai Pentagonului au informat săptămâna trecută diplomaţi europeni că SUA nu vor mai finanţa programele de instruire şi echipare ale armatelor din ţările est-europene care s-ar afla în prima linie a oricărui conflict cu Rusia, au declarat persoane familiarizate cu situaţia pentru FT, potrivit UNN. 

Cheltuielile pentru programul Pentagonului trebuie aprobate direct de Congresul SUA, însă administraţia preşedintelui american Donald Trump nu a cerut suplimentarea fondurilor. Fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârşitul lunii septembrie 2026, scrie Financial Times, preluat de UNN. 

Un oficial al Casei Albe a declarat că măsura se aliniază eforturilor preşedintelui Trump de a "reevalua şi realinia" ajutorul extern şi corespunde unui ordin executiv emis de acesta în prima sa zi de mandat. 

"Această acţiune a fost coordonată cu ţările europene, în conformitate cu ordinul executiv şi cu accentul pus de mult timp de preşedinte pentru a se asigura că Europa îşi asumă o mai mare responsabilitate pentru propria apărare", a declarat oficialul. 

Reducerile avute în vedere ar afecta un program cu un buget global de mai bine de 1 miliard de dolari, potrivit estimărilor unor consilieri ai Senatului SUA, ceea ce ar putea duce la tăierea a sute de milioane de dolari din fondurile pe care SUA le trimit ţărilor care se învecinează cu Rusia. Pentagonul nu a informat însă congresmenii americani cu privire la suma exactă care va fi eliminată treptat, scrie FT, citată de UNN. 

Prin acest program au fost alocaţi, între anii 2018-2022, 1,6 miliarde de dolari în Europa, circa 29% din suma totală, iar printre principalii beneficiari se numără cele trei ţări baltice - Estonia, Letonia şi Lituania - toate având graniţe terestre cu Rusia. 

Îngrijorări majore și nesiguranță în țările europene unde armatele se bazau pe sprijinul Statelor Unite

Iar acum, diplomaţii europeni sunt extrem de îngrijoraţi, scrie UNN, care citează FT. 

  Un diplomat a apreciat că NATO va fi cu siguranţă afectată, ceea ce "provoacă o mare îngrijorare şi nesiguranţă", a adăugat un altul. 

Pierderea acestei asistenţe va fi "foarte grea" pentru statele baltice. Întreaga idee este de a le face capabile să se apere singure'', a declarat amiralul american în retragere Mark Montgomery.  

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
digi24.ro
image
Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”
stirileprotv.ro
image
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
gandul.ro
image
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Nicuşor Dan răspunde întrebărilor de pe Observatornews.ro. Ce i-a spus Donald Trump la summitul NATO
observatornews.ro
image
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de carton”. O fetiță de 3 ani a supraviețuit ca prin minune, tatăl ei a murit
playtech.ro
image
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât s-a împrumutat guvernul în fiecare lună
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
SIE angajează spioni! Salariile pot ajunge și la 19.000 de lei
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Kate Middleton și William profimedia jpg
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Alexandru cel Bun, portret realizat de Albin Stănescu (foto: Arhiva personală Dodo Niță)
Alexandru cel Bun – domnitorul Moldovei cu patru soții. Cum a ajuns să se căsătorească cu propria mătușă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate