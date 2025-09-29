Atacatorul din Michigan, simpatizant al lui Donald Trump? Fotografiile care alimentează speculaţiile

Pe reţelele sociale se comentează tot mai mult că autorul atacului din biserica mormonă din Michigan, Thomas Sanford, fost militar decorat şi participant la misiuni în Irak, ar fi simpatizant al președintelui Donald Trump și al mișcării MAGA.

→ Imaginea 1/2: Atacatorul din Michigan, Thomas Sanford FOTO X

În atacul sângeros dintr-o biserică mormonă din Michigan, o victimă a decedat la fața locului, alta a murit ulterior la spital, iar alte două persoane au fost găsite moarte la locul incendiului. Opt persoane rămân internate, dintre care șapte sunt în stare stabilă și una în stare critică. În spațiul public au apărut speculații potrivit cărora autorul, Thomas Jacob Sanford, fost militar decorat şi participant la misiuni în Irak, ar fi fost simpatizant al președintelui Donald Trump și al mișcării conservatoare MAGA. Detalii de pe rețelele sociale și fotografii controversate alimentează aceste ipoteze, însă autoritățile nu au confirmat încă o motivație politică a atacului.

Duminică dimineață, comunitatea din Grand Blanc, Michigan, a fost zguduită de un atac armat petrecut în timpul unei slujbe religioase la o capelă a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

Potrivit poliției, atacatorul, identificat ulterior ca fiind Thomas Jacob Sanford, a ajuns în faţa bisericii cu o camionetă în care erau arborate două steaguri ale SUA şi a început să tragă în oamenii aflaţi la slujbă, provocând apoi un incendiu care a distrus complet clădirea.

→ Imaginea 1/2: atac michigan captura video jpg

În cele din urmă, Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, fost membru al Marinei SUA, a fost împușcat mortal în schimbul de focuri cu polițiştii care au intervenit la faţa locului.

Posibil susţinător al lui Donald Trump şi al mişcării MAGA

Imediat după atac, internauții au început să investigheze trecutul lui Thomas Jacob Sanford şi să distribuie pe reţelele de socializare fotografii preluate de pe conturile lui, care ar indica presupuse dovezi ale simpatiilor politice ale acestuia. Printre acestea se numără o fotografie cu o pancartă „Trump-Vance” în fața locuinței fostului militar, acolo unde autoritățile au efectuat o percheziție.

„Thomas Sanford este un susținător al lui Trump, după cum se vede în imaginea de la casa sa situată la 4156 E Atherton Rd, era înarmat cu un AR-15 și avea două steaguri americane în benă camionetei sale?”, a scris un utilizator.

O altă persoană a comentat: „Oamenii spun că autorul atacului armat din biserica din Michigan, Thomas Jacob Sanford, avea un afiș cu Trump pe proprietatea sa”.

Tot din spațiul online au apărut fotografii din viața personală a lui Thomas Jacob Sanford. Într-una dintre ele, acesta apare alături de soție și fiu, purtând un tricou cu mesajul: „Make liberals cry again” (Faceți liberalii să plângă din nou), o parafrazare ironică a celebrului slogan MAGA.

De asemenea, pe conturile sociale ale familiei lui Sanford, unele dintre ele şterse între timp, mai ales ale soției și părinților, se regăsesc numeroase postări cu tentă conservatoare și mesaje în favoarea președintelui Donald Trump.

Ce spune Donald Trump

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj pe platforma Truth Social în care a condamnat atacul și a sugerat că ar putea fi parte dintr-un tipar mai amplu de violențe îndreptate împotriva creștinilor din SUA.

„Am fost informat despre îngrozitorul atac armat care a avut loc la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, în Grand Blanc, Michigan. FBI-ul s-a deplasat imediat la fața locului și va conduce ancheta federală, oferind sprijin deplin autorităților statale și locale”, a scris liderul de la Casa Albă.

„Suspectul este mort, dar mai sunt multe de aflat. Acesta pare a fi încă un atac îndreptat împotriva creștinilor din Statele Unite ale Americii. Administrația Trump va ține publicul la curent, așa cum facem întotdeauna. Între timp, RUGĂȚI-VĂ pentru victime și familiile lor. ACEASTĂ EPIDEMIE DE VIOLENȚĂ DIN ȚARA NOASTRĂ TREBUIE SĂ IA SFÂRȘIT, IMEDIAT!”, a ţinut să puncteze Donald Trump.

Stres postraumatic sau radicalizare?

În timp ce unii îl prezintă pe fostul militar ca pe un veteran radicalizat politic, mulţi dintre cunoscuţii săi afirmă că acţiunea sa a fost mai degrabă determinată de stresul posttraumatic apărut după misiunea din Irak şi spun că el şi soţia sa treceau printr-o perioadă dificilă. Fiul lor fusese diagnosticat cu hiperinsulinism congenital, o boală rară și gravă, iar potrivit apropiaților, familia se confrunta cu stres extrem.

Alte persoane care au comentat online au sugerat că Thomas Jacob Sanford - descris drept „fanatic MAGA” - ar fi putut fi influențat de retorica politică polarizantă, mai ales în contextul recentului asasinat al activistului conservator Charlie Kirk. Totuși, aceste teorii rămân neconfirmate.

Al doilea atac în 24 de ore

Atacul sângeros al lui Thomas Jacob Sanford nu este însă unul singular, ci vine în aceeaşi zi în care în Southport, Carolina de Nord, un alt fost militar din Marina SUA, Nigel Edge (decorat cu distincția Purple Heart pentru serviciul în Irak) a deschis focul într-un bar. Trei oameni și-au pierdut viața, iar alți opt au fost răniți, Nigel Edge fiind reținut și acuzat de omor, tentativă de omor și agresiune cu armă letală.

Cele două atacuri comise la câteva ore distanță de foști combatanți în Irak ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea societății americane de a sprijini psihologic veteranii de război și de a preveni tragedii generate de traume netratate.