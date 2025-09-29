search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Atacatorul din Michigan, simpatizant al lui Donald Trump? Fotografiile care alimentează speculaţiile

0
0
Publicat:

Pe reţelele sociale se comentează tot mai mult că autorul atacului din biserica mormonă din Michigan, Thomas Sanford, fost militar decorat şi participant la misiuni în Irak, ar fi simpatizant al președintelui Donald Trump și al mișcării MAGA.

Atacatorul din Michigan, Thomas Sanford FOTO X
Imaginea 1/2: Atacatorul din Michigan, Thomas Sanford FOTO X
Atacatorul din Michigan, Thomas Sanford FOTO X
Biserica făcută scrum în Michigan FOTO Profimedia

În atacul sângeros dintr-o biserică mormonă din Michigan, o victimă a decedat la fața locului, alta a murit ulterior la spital, iar alte două persoane au fost găsite moarte la locul incendiului. Opt persoane rămân internate, dintre care șapte sunt în stare stabilă și una în stare critică. În spațiul public au apărut speculații potrivit cărora autorul, Thomas Jacob Sanford, fost militar decorat şi participant la misiuni în Irak, ar fi fost simpatizant al președintelui Donald Trump și al mișcării conservatoare MAGA. Detalii de pe rețelele sociale și fotografii controversate alimentează aceste ipoteze, însă autoritățile nu au confirmat încă o motivație politică a atacului.

Duminică dimineață, comunitatea din Grand Blanc, Michigan, a fost zguduită de un atac armat petrecut în timpul unei slujbe religioase la o capelă a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

Potrivit poliției, atacatorul, identificat ulterior ca fiind Thomas Jacob Sanford, a ajuns în faţa bisericii cu o camionetă în care erau arborate două steaguri ale SUA  şi a început să tragă în oamenii aflaţi la slujbă, provocând apoi un incendiu care a distrus complet clădirea.

atac michigan captura video jpg
Imaginea 1/2: atac michigan captura video jpg
atac michigan captura video jpg
camioneta atacator michigan facebook jpg

În cele din urmă, Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, fost membru al Marinei SUA, a fost împușcat mortal în schimbul de focuri cu polițiştii care au intervenit la faţa locului.

Posibil susţinător al lui Donald Trump şi al mişcării MAGA

Imediat după atac, internauții au început să investigheze trecutul lui Thomas Jacob Sanford şi să distribuie pe reţelele de socializare fotografii preluate de pe conturile lui, care ar indica presupuse dovezi ale simpatiilor politice ale acestuia. Printre acestea se numără o fotografie cu o pancartă „Trump-Vance” în fața locuinței fostului militar, acolo unde autoritățile au efectuat o percheziție.

„Thomas Sanford este un susținător al lui Trump, după cum se vede în imaginea de la casa sa situată la 4156 E Atherton Rd, era înarmat cu un AR-15 și avea două steaguri americane în benă camionetei sale?”, a scris un utilizator.

O altă persoană a comentat: „Oamenii spun că autorul atacului armat din biserica din Michigan, Thomas Jacob Sanford, avea un afiș cu Trump pe proprietatea sa”.

Tot din spațiul online au apărut fotografii din viața personală a lui Thomas Jacob Sanford. Într-una dintre ele, acesta apare alături de soție și fiu, purtând un tricou cu mesajul: „Make liberals cry again” (Faceți liberalii să plângă din nou), o parafrazare ironică a celebrului slogan MAGA.

Citește și: Un soldat american a încercat să dea secretele tancului Abrams la schimb pentru un pașaport rusesc

De asemenea, pe conturile sociale ale familiei lui Sanford, unele dintre ele şterse între timp, mai ales ale soției și părinților, se regăsesc numeroase postări cu tentă conservatoare și mesaje în favoarea președintelui Donald Trump.

Ce spune Donald Trump

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj pe platforma Truth Social în care a condamnat atacul și a sugerat că ar putea fi parte dintr-un tipar mai amplu de violențe îndreptate împotriva creștinilor din SUA.

„Am fost informat despre îngrozitorul atac armat care a avut loc la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, în Grand Blanc, Michigan. FBI-ul s-a deplasat imediat la fața locului și va conduce ancheta federală, oferind sprijin deplin autorităților statale și locale”, a scris liderul de la Casa Albă.

„Suspectul este mort, dar mai sunt multe de aflat. Acesta pare a fi încă un atac îndreptat împotriva creștinilor din Statele Unite ale Americii. Administrația Trump va ține publicul la curent, așa cum facem întotdeauna. Între timp, RUGĂȚI-VĂ pentru victime și familiile lor. ACEASTĂ EPIDEMIE DE VIOLENȚĂ DIN ȚARA NOASTRĂ TREBUIE SĂ IA SFÂRȘIT, IMEDIAT!”, a ţinut să puncteze Donald Trump.

Stres postraumatic sau radicalizare?

În timp ce unii îl prezintă pe fostul militar ca pe un veteran radicalizat politic, mulţi dintre cunoscuţii săi afirmă că acţiunea sa a fost mai degrabă determinată de stresul posttraumatic apărut după misiunea din Irak şi spun că el şi soţia sa treceau printr-o perioadă dificilă. Fiul lor fusese diagnosticat cu hiperinsulinism congenital, o boală rară și gravă, iar potrivit apropiaților, familia se confrunta cu stres extrem.

Citește și: Atac armat asupra unui bar în SUA, de la bordul unui vapor. Trei persoane au murit și alte opt sunt rănite

Alte persoane care au comentat online au sugerat că Thomas Jacob Sanford - descris drept „fanatic MAGA” - ar fi putut fi influențat de retorica politică polarizantă, mai ales în contextul recentului asasinat al activistului conservator Charlie Kirk. Totuși, aceste teorii rămân neconfirmate.

Al doilea atac în 24 de ore

Atacul sângeros al lui Thomas Jacob Sanford nu este însă unul singular, ci vine în aceeaşi zi în care în Southport, Carolina de Nord, un alt fost militar din Marina SUA, Nigel Edge (decorat cu distincția Purple Heart pentru serviciul în Irak) a deschis focul într-un bar. Trei oameni și-au pierdut viața, iar alți opt au fost răniți,  Nigel Edge fiind reținut și acuzat de omor, tentativă de omor și agresiune cu armă letală.

Cele două atacuri comise la câteva ore distanță de foști combatanți în Irak ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea societății americane de a sprijini psihologic veteranii de război și de a preveni tragedii generate de traume netratate.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
gandul.ro
image
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
mediafax.ro
image
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
fanatik.ro
image
VIDEO Rachetele Tomahawk care pot lovi Moscova, tot mai aproape de Ucraina: SUA le poate vinde unor state europene
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Cazuri speciale: când poți solicita pensie militară anticipată în România, în 2025
playtech.ro
image
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă un bebeluș a murit după ce a fost transferat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, la „Grigore Alexandrescu”. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie ca ceilalți 6
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Banii de pensie pentru românii care au muncit în străinătate. Cum se calculează vechimea în muncă în UE
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate