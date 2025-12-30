Foto Incendiu la o hală din județul Argeș. Pompierii intervin cu mai multe echipaje

Pompierii intervin marți dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, comuna Buzoești, județul Argeș. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și a afectat utilaje de producție, potrivit ISU Argeș.

„Opt echipaje de pompieri cu şase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoeşti, satul Curteanca, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală”, anunţă ISU Argeş.

La sosirea forțelor de intervenție, construcția ardea generalizat. Din primele informații, nu au fost înregistrate victime.