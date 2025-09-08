Atac armat într-o secție de poliție din Turcia. Doi polițiști au fost uciși, iar alți doi sunt răniți

Doi polițiști au fost împușcați mortal şi alţi doi au fost răniţi luni, 8 septembrie, în fața unei secții de poliție din orașul Izmir din vestul Turciei, a anunţat ministrul turc de interne.

Imaginile difuzate de televiziunile turce au arătat un cordon de poliţie în faţa secţiei unde a avut loc atacul, luni dimineaţă, scrie News.ro.

Poliţia criminalistică a fost trimisă la faţa locului, potrivit aceloraşi imagini.

O înregistrare video filmată de un localnic şi preluată de mai multe mass-media turce arată un tânăr ţinând în mâini o puşcă cu ţeavă lungă, care pare să fugă de la locul atacului.

„Condamn atacul odios împotriva secţiei de poliţie Salih Isgören din Balçova”, a scris pe X primarul oraşului Izmir, Cemil Tugay.

Turcia a fost în trecut ţinta atacurilor militanţilor kurzi, a grupurilor islamiste şi a organizaţiilor de extremă-stânga, forţele de securitate şi instituţiile guvernamentale fiind adesea printre ţinte.

Izmir, al treilea oraş ca mărime al Turciei, de pe coasta Mării Egee, a fost lovit de atacuri militante în trecut, inclusiv un atentat cu maşină capcană în faţa unui tribunal, în 2017, care a ucis două persoane, menţionează Reuters.