Luni, 8 Septembrie 2025
Atac armat într-o secție de poliție din Turcia. Doi polițiști au fost uciși, iar alți doi sunt răniți

Publicat:

Doi polițiști au fost împușcați mortal şi alţi doi au fost răniţi luni, 8 septembrie, în fața unei secții de poliție din orașul Izmir din vestul Turciei, a anunţat ministrul turc de interne.

Atac armat într-o secție de poliție din Izmir/FOTO: X
Atac armat într-o secție de poliție din Izmir/FOTO: X

Imaginile difuzate de televiziunile turce au arătat un cordon de poliţie în faţa secţiei unde a avut loc atacul, luni dimineaţă, scrie News.ro.

Poliţia criminalistică a fost trimisă la faţa locului, potrivit aceloraşi imagini.

O înregistrare video filmată de un localnic şi preluată de mai multe mass-media turce arată un tânăr ţinând în mâini o puşcă cu ţeavă lungă, care pare să fugă de la locul atacului.

Condamn atacul odios împotriva secţiei de poliţie Salih Isgören din Balçova”, a scris pe X primarul oraşului Izmir, Cemil Tugay.

Turcia a fost în trecut ţinta atacurilor militanţilor kurzi, a grupurilor islamiste şi a organizaţiilor de extremă-stânga, forţele de securitate şi instituţiile guvernamentale fiind adesea printre ţinte.

Izmir, al treilea oraş ca mărime al Turciei, de pe coasta Mării Egee, a fost lovit de atacuri militante în trecut, inclusiv un atentat cu maşină capcană în faţa unui tribunal, în 2017, care a ucis două persoane, menţionează Reuters.

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

image
Regele Charles, prima apariție după detaliile actualizate despre cancerul care îl chinuie: ”Nu mai merg rotițele la 76 de ani”

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică