Trump spune că este o „onoare” să elimine lideri iranieni care „omoară oameni nevinovați”. Reacția Teheranului: „Suntem o națiune hotărâtă”

În cea de-a 14‑a zile de conflict în Iran președintele american Donald Trump a afirmat că este o „onoare” pentru el eliminarea liderilor iranieni. Declarațiile sale, preluate AFP, au generat reacții imediate din partea oficialilor iranieni.

Trump a argumentat pe Truth Social că regimul de la Teheran „omoară oameni nevinovați în întreaga lume de 47 de ani”, potrivit News.ro, care citează agenția internațională de presă.

„Iar acum eu, al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, sunt cel care-i ucide. Ce onoare!”, a continuat liderul de la Casa Albă.

În același mesaj, liderul american a afirmat că Statele Unite ar fi „pe cale să distrugă total regimul terorist iranian, militar, economic și altfel”.

„Liderii lor au fost şterşi de pe suprafaţa Pământului”

Președintele SUA a prezentat o imagine radicală a situației militare, susținând că „Marina iraniană nu mai există” și că forțele aeriene ale Iranului ar fi fost neutralizate, adăugând:

„Rachetele lor, dronele lor şi tot restul sunt pe cale să fie decimate, iar liderii lor au fost șterși de pe suprafața Pământului”.

Declarațiile lui Trump au fost condamnate de Teheran

Ali Larijani, șeful Consiliului Securității Naționale al Iranului, a reacționat la televiziunea de stat:

„Problema cu Donald Trump este că nu este suficient de inteligent să înțeleagă că poporul iranian este o națiune curajoasă, o națiune puternică, o națiune hotărâtă”.

Larijani a avertizat că presiunile americane nu vor face decât să întărească rezistența iranienilor.

„Cu cât şi va creşte presiunile, cu atât va crește hotărârea naţiunii”, i-a transmis lui Trump Ali Larijani