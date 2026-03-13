Vineri, 13 Martie 2026
Ministrul Transporturilor, întrevedere cu noul ambasador al SUA în România. Discuții despre creșterea investițiilor americane

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a avut, vineri, o întrevedere cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg. Discuțiile dintre cei doi au vizat consolidarea parteneriatului strategic prin intensificarea dialogului bilateral și prin extinderea cooperării economice.

Ciprian Șerban și Darryl Nirenberg FOTO: Facebook/Ciprian Șerban
Cei doi au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic și extinderea cooperării economice, inclusiv despre creșterea investițiilor americane și dezvoltarea rolului strategic al Portului Constanța.

„Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic prin intensificarea dialogului bilateral și prin extinderea cooperării economice. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține activ aceste demersuri și încurajează creșterea investițiilor americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est, într-un context favorabil marcat de reforme administrative, dezvoltarea accelerată a infrastructurii și progresul către aderarea la OCDE. De asemenea, în cadrul discuției, am reliefat rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, facilitând conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale”, a scris ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Șerban, relevanța portului a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, acesta devenind un punct esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice.

Importanța sa a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, devenind un pilon esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice. Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung”, a mai spus ministrul Transporturilor.

În ultimele zile, ambasadorul SUA în România a avut întrevederi și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, dar și președintele Nicușor Dan.

Darryl Nirenberg a preluat în data de 3 martie mandatul de ambasador al SUA în România.

Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
stirileprotv.ro
image
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
gandul.ro
image
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
mediafax.ro
image
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie acuzată de bigamie. Motivul incredibil pentru care nu a spus că era căsătorită din 2004 cu fostul partener
fanatik.ro
image
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
observatornews.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Oraşul din România în care sunt cele mai ieftine chirii. Diferenţa este de sute de euro faţă de Bucureşti sau Cluj-Napoca
playtech.ro
image
Brigadă de Champions League la Rapid – Dinamo! CCA l-a trimis pe Istvan Kovacs la derby-ul din Giulești
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Trump pune piciorul în prag în războiul cu Iranul. Decizie de ultimă oră a SUA
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
