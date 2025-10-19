Video Aproape șapte milioane de oameni au ieșit în stradă la manifestațiile „No Kings” împotriva lui Donald Trump

Aproape șapte milioane de americani au participat, sâmbătă, la a doua rundă de proteste „No Kings” („Fără regi”), pentru a-și exprima opoziția față de ceea ce numesc agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump.

→ Imaginea 1/4: 'No Kings' Protest: Chicago FOTO Profimedia

Potrivit organizatorilor citați de CNN, numărul participanților a fost cu aproximativ două milioane mai mare decât la primele demonstrații din iunie.

Manifestațiile au avut loc simultan în peste 2.700 de orașe și localități din Statele Unite. Potrivit poliției, protestele s-au desfășurat în mare parte pașnic, iar în marile orașe nu au fost raportate incidente sau arestări.

„Nu vă atingeți de Chicago”

În Chicago, un oraș aflat în centrul represiunii lui Trump împotriva imigranților, mii de oameni au ieșit în stradă cu pancarte improvizate și afișe pe care scria „Hands Off Chicago” („Nu vă atingeți de Chicago”). Mulți au fluturat steaguri americane întoarse invers, alături de drapele mexicane și steaguri Pride.

Sursa video: X / @JayDubWard

Protestatarii au spus pentru CNN că raidurile împotriva imigranților, reducerile bugetare pentru Medicaid și alte politici ale administrației Trump i-au determinat să protesteze.

Los Angeles: „O petrecere de cartier, nu o zonă de război”

În Los Angeles, demonstranții au umplut străzile purtând costume gonflabile și fluturând steaguri americane. Reacția lor a venit după ce președintele Trump a caracterizat protestele drept violente.

„Cred că este foarte greu să numești ceva zonă de război când te uiți la ceva și vezi doar o petrecere de cartier și oameni în costume de Halloween”, a declarat un participant pentru CNN.

Washington, DC: apel la calm politic

Pe Pennsylvania Avenue, foști și actuali angajați federali au ieșit să ceară o retorică politică mai echilibrată. O angajată federală aflată în concediu forțat a mărturisit pentru CNN că trăiește cu anxietate din cauza incertitudinii legate de locul de muncă: „Nu mai pot dormi. Mă gândesc în fiecare noapte la facturi și la ce voi face dacă situația continuă”.

Sursa video: X / @Phil_Lewis_

New York: „Protestăm pentru că iubim America”

În New York City, protestatarii au ocupat Times Square și străzile din Lower Manhattan. Printre ei s-a aflat și o femeie care protestează încă din anii 1960. „Protestăm pentru că iubim America și vrem să o recuperăm”, a spus aceasta pentru CNN, ținând o pancartă cu același mesaj.

Sursa video: X / @krassenstein

Atlanta: moștenirea mișcării pentru drepturi civile

La Atlanta, capitala statului Georgia, manifestanții au dorit să onoreze tradiția orașului în lupta pentru drepturile civile. CNN notează că atmosfera a fost una de solidaritate și respect față de moștenirea istorică a mișcărilor pentru egalitate și justiție socială.

Protestele „No Kings” reprezintă una dintre cele mai ample mișcări de stradă din ultimii ani din Statele Unite, transmițând un mesaj puternic de rezistență civică împotriva politicilor considerate autoritare ale administrației Trump.