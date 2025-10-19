search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Aproape șapte milioane de oameni au ieșit în stradă la manifestațiile „No Kings” împotriva lui Donald Trump

0
0
Publicat:

Aproape șapte milioane de americani au participat, sâmbătă, la a doua rundă de proteste „No Kings” („Fără regi”), pentru a-și exprima opoziția față de ceea ce numesc agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump.

'No Kings' Protest: Chicago FOTO Profimedia
Imaginea 1/4: 'No Kings' Protest: Chicago FOTO Profimedia
'No Kings' Protest: Chicago FOTO Profimedia
Protestatari îmbrăcați în uniforme de poliție plimbă o persoană costumată în președintele Donald Trump FOTO Profimedia
'No Kings' Protest: Los Angeles FOTO Profimedia
'No Kings Day' protest în New York FOTO Profimedia

Potrivit organizatorilor citați de CNN, numărul participanților a fost cu aproximativ două milioane mai mare decât la primele demonstrații din iunie.

Manifestațiile au avut loc simultan în peste 2.700 de orașe și localități din Statele Unite. Potrivit poliției, protestele s-au desfășurat în mare parte pașnic, iar în marile orașe nu au fost raportate incidente sau arestări.

„Nu vă atingeți de Chicago”

În Chicago, un oraș aflat în centrul represiunii lui Trump împotriva imigranților, mii de oameni au ieșit în stradă cu pancarte improvizate și afișe pe care scria „Hands Off Chicago” („Nu vă atingeți de Chicago”). Mulți au fluturat steaguri americane întoarse invers, alături de drapele mexicane și steaguri Pride.

Sursa video: X / @JayDubWard

Protestatarii au spus pentru CNN că raidurile împotriva imigranților, reducerile bugetare pentru Medicaid și alte politici ale administrației Trump i-au determinat să protesteze.

Los Angeles: „O petrecere de cartier, nu o zonă de război”

În Los Angeles, demonstranții au umplut străzile purtând costume gonflabile și fluturând steaguri americane. Reacția lor a venit după ce președintele Trump a caracterizat protestele drept violente.

Protestatar din Los Angeles FOTO: Profimedia
Protestatar din Los Angeles FOTO: Profimedia

Cred că este foarte greu să numești ceva zonă de război când te uiți la ceva și vezi doar o petrecere de cartier și oameni în costume de Halloween”, a declarat un participant pentru CNN.

Washington, DC: apel la calm politic

Pe Pennsylvania Avenue, foști și actuali angajați federali au ieșit să ceară o retorică politică mai echilibrată. O angajată federală aflată în concediu forțat a mărturisit pentru CNN că trăiește cu anxietate din cauza incertitudinii legate de locul de muncă: „Nu mai pot dormi. Mă gândesc în fiecare noapte la facturi și la ce voi face dacă situația continuă”.

Citește și: Sute de mii de oameni au participat la „Marşurile „No Kings”, în timp ce Donald Trump își admira parada militară organizată de ziua lui

Sursa video: X / @Phil_Lewis_

New York: „Protestăm pentru că iubim America”

În New York City, protestatarii au ocupat Times Square și străzile din Lower Manhattan. Printre ei s-a aflat și o femeie care protestează încă din anii 1960. „Protestăm pentru că iubim America și vrem să o recuperăm”, a spus aceasta pentru CNN, ținând o pancartă cu același mesaj.

Sursa video: X / @krassenstein

Atlanta: moștenirea mișcării pentru drepturi civile

La Atlanta, capitala statului Georgia, manifestanții au dorit să onoreze tradiția orașului în lupta pentru drepturile civile. CNN notează că atmosfera a fost una de solidaritate și respect față de moștenirea istorică a mișcărilor pentru egalitate și justiție socială.

Protestele „No Kings” reprezintă una dintre cele mai ample mișcări de stradă din ultimii ani din Statele Unite, transmițând un mesaj puternic de rezistență civică împotriva politicilor considerate autoritare ale administrației Trump.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
O nouă explozie s-a produs într-un bloc din România. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin
stirileprotv.ro
image
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
mediafax.ro
image
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
fanatik.ro
image
„Coșmarul politic” al UE: întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, la Budapesta, neliniștește Bruxelles-ul
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
O fetiţă se afla în telefon cu mătuşa ei când a avut loc explozia din Rahova: "Sunt singură, cine mă salvează"
observatornews.ro
image
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cum poţi recupera perioada de muncă în care societatea nu a plătit contribuțiile aferente către stat
playtech.ro
image
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc de muncă!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze