Video Momentul hilar în care mai mulți agenți au încercat, fără succes, să prindă un bărbat pe bicicletă

Un videoclip în care mai mulți agenți americani de frontieră au încercat fără succes să rețină un bărbat pe bicicletă în centrul orașului Chicago a devenit viral pe rețelele de socializare. Duminică, 28 septembrie, președintele Donald Trump a anunțat că va trimite trupe în Portland, Oregon.

Imaginile, distribuite pe X de cofondatorul și CEO-ul GrayStak Media, Christopher Sweat, arată bărbatul manevrând printre trafic și pietoni în timp ce agenți ai Poliției de Frontieră SUA îl urmăresc alergând.

Duminică, Trump a anunțat că va trimite trupe la Portland, despre care spune că este „devastat de război”, potrivit CNN.

El a afirmat că decizia este necesară pentru a proteja facilitățile Poliției Imigrației a SUA (ICE). Anunțul său a fost criticat de guvernatorul democrat al Oregonului. Confirmarea duminică a desfășurării Gărzii Naționale a fost urmată de un proces intentat de statul Oregon și de orașul Portland, acuzând un abuz ilegal din partea administrației.

La Chicago, autoritățile federale au folosit bile cu piper și gaze lacrimogene împotriva protestatarilor de la o clădire ICE din Broadview, vest de Chicago.

Primarul orașului Broadview, statul Illinois, a criticat ICE pentru acțiuni care, potrivit ei, au pus în pericol polițiștii locali, pompierii, locuitorii din apropierea clădirii și protestatarii.

În săptămânile precedente, protestatarii au încercat, de asemenea, să blocheze vehiculele agenților să intre sau să iasă din curtea alăturată clădirii.

Activștii și membrii familiilor deținuților și-au exprimat în ultimele zile îngrijorarea că facilitățile destinate procesării arestaților funcționează de facto ca un centru de detenție cu condiții inumane.

Anterior, Trump a amenințat că va trimite Garda Națională la Chicago, dar nu a luat încă această măsură.