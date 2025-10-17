search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Republicanii cataloghează protestele „No Kings” din SUA drept mitinguri „anti-America”. „Veți vedea susținători Hamas, antifa, marxiști”

0
0
Publicat:

Republicanii declară că protestele „No Kings” din SUA („Fără regi”), programate pentru sâmbătă, 18 octombrie, sunt mitinguri „anti-America”.

Protestul „No Kings” din iunie/FOTO: Profimedia
Protestul „No Kings” din iunie/FOTO: Profimedia

Purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, plus alți lideri republicani din Congres au descris mitingurile „No Kings” ca fiind neamericane, folosind un limbaj tot mai hiperbolic, scrie Washington Post.

„Noi îi spunem «mitingul celor care urăsc America», ce va avea loc sâmbătă. Să vedem cine se va prezenta acolo”, a spus Johnson miercuri, la o conferință de presă cu alți lideri republicani.

„Pun pariu că veți vedea susținători Hamas, antifa, marxiști în toată splendoarea lor – oameni care nu vor să apere adevărurile fundamentale ale acestei republici.”

În schimb, democrații și organizatorii celor peste 2.600 de evenimente programate pentru sâmbătă, resping acuzațiile, declarând că protestele vor fi pașnice, mintind că la mitingurile din iunie au fost relativ puține incidente.

Președintele Camerei, Mike Johnson, a spus că acesta este un «miting celor care urăsc America» doar pentru că oamenii ies să-și exprime îngrijorarea față de reducerile masive la sănătate și față de alunecarea spre autoritarism. Nu este un miting care urăște America, este un miting care iubește America”, a spus senatorul Bernie Sanders (independent – Vermont) miercuri.

De asemenea, senatorul democrat de Connecticut, Chris Murphy, acuză republicanii că îi cataloghează drept „teroriști” pe manifestanți, tocmai pentru a descuraja participarea la mitinguri. Acesta i-a îndemnat pe oameni să iasă în număr mare, „pașnic, dar hotărât”.

Numărul evenimentelor „No Kings” programate sâmbătă este așteptat să depășească numărul protestelor similare din 14 iunie, dată care a coincis și cu ziua de naștere a lui Trump.

Mitinguri majore sunt planificate în fața Capitoliului din Washington, dar și în Boston, New York și Chicago, unde furia a crescut în ultimele săptămâni din cauza represiunii dure a administrației Trump asupra imigrației.

Tensiunile s-au amplificat de la demonstrațiile din iunie. Guvernul federal se află în a treia săptămână de blocaj, iar Trump se luptă în instanță pentru a concedia mii de angajați federali. Democrații și republicanii sunt în impas privind prelungirea subvențiilor pentru asigurările de sănătate, care altfel vor expira la finalul anului, fără semne de compromis de ambele părți.

Republicanii au încercat să lege mitingurile „No Kings” de blocajul guvernamental. Johnson a folosit o conferință de presă pe 7 octombrie pentru a sugera că democrații sunt sub influența protestatarilor, insinuând că o înțelegere privind redeschiderea guvernului nu va fi posibilă înainte de mitinguri.

Mitingurile vor avea loc, de asemenea, pe fondul utilizării tot mai extinse a armatei de către administrația Trump pentru a combate criminalitatea în orașele conduse de democrați și al retoricii tot mai incendiare a președintelui împotriva așa-numitei „stângi radicale”. 

O declarație de pe site-ul „No Kings” subliniază că toate evenimentele reprezintă „un angajament pentru acțiune nonviolentă” și că nu trebuie aduse arme de niciun fel la mitinguri.

Ne așteptăm ca toți participanții să încerce să dezescaladeze orice potențială confruntare cu cei care nu împărtășesc valorile noastre și să acționeze legal în cadrul acestor evenimente”, se afirmă pe site.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
stirileprotv.ro
image
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
gandul.ro
image
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
mediafax.ro
image
Meme Stoica, șocat de reacția lui Mirel Rădoi: “Mă miră total… Știu ce relație are cu Răzvan Lucescu”
fanatik.ro
image
VIDEO. Momentul în care a explodat blocul din București a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin din Rahova
libertatea.ro
image
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei
digi24.ro
image
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
gsp.ro
image
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
playtech.ro
image
Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, a ajuns ultimul la locul exploziei după două ore, abia trezit din somn la ora 12:00! Edilul nu știa mai nimic despre subiect și părea ''picat din plop''
romaniatv.net
image
Lista românilor care ar ajunge în prima linie în caz de război!
mediaflux.ro
image
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Umorul Prințului William este ADORABIL! Ce remarcă amuzantă a făcut viitorul rege în compania soției sale Kate

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor