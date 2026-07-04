Americanii sărbătoresc Ziua Independenței sub un val de caniculă. Parada din Philadelphia a fost anulată

Donald Trump a deschis festivitățile de 4 iulie, Ziua Independentei în SUA, cu un discurs susținut la Muntele Rushmore, în timp ce autoritățile au anulat sau au amânat zeci de evenimente în mai multe orașe.

Statele Unite ale Americii marchează în acest weekend, pe 4 iulie, 250 de ani de la proclamarea independenței într-un context neobișnuit. În timp ce președintele Donald Trump a dat startul festivităților cu un discurs la Muntele Rushmore, canicula care afectează mare parte din țară a dat peste cap programul manifestărilor dedicate Zilei Independenței, determinând autoritățile să anuleze parade, să amâne concerte și să modifice programul spectacolelor de artificii.

Vineri seară, Donald Trump a ținut un discurs despre istoria Statelor Unite și despre viitorul țării, prezentând America drept o națiune fără egal și subliniind rolul pe care identitatea și valorile sale l-au avut în păstrarea libertății. Discursul, preluat de presa din State, a precedat ceremonia programată sâmbătă la Washington, unde președintele urmează să se adreseze participanților reuniți pe National Mall.

„În această seară, ne adunăm în ajunul uneia dintre cele mai extraordinare zile din istoria lumii. Mâine (sâmbătă, 4 iulie – n.r.) vom marca 250 de ani de independență glorioasă şi 250 de ani de libertate americană maiestuoasă. Nimic asemănător”, a declarat Donald Trump, subliniind că Statele Unite rămân cea mai puternică și mai prosperă națiune din lume.

„Prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite ale Americii sunt cea mai de succes, cea mai realizată şi cea mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria omenirii şi este minunat să fiu președintele vostru”, a continuat el.

În timpul discursului, Donald Trump a revenit de mai multe ori asupra ideii că identitatea americană reprezintă fundamentul succesului țării și a criticat, fără a da exemple concrete, încercările de a îndepărta societatea americană de propria istorie.

„Nu putem uita niciodată că libertatea americană nu a dăinuit timp de 250 de ani doar datorită cuvintelor de pe hârtie. Libertatea a prevalat aici datorită culturii şi caracterului oamenilor care au declarat-o, au apărat-o şi au păstrat-o”, a declarat Trump.

Evenimente anulate sau amânate

În contextul în care meteorologii anunță temperaturi de până la 46 de grade Celsiusis, în multe orașe americane, organizatorii au fost nevoiți să renunțe la evenimente sau să le reprogrameze din cauza codurilor roșii de caniculă.

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Printre evenimentele amânate s-a numărat și Marele Târg de Stat American organizat pe National Mall din Washington, unul dintre principalele proiecte pregătite pentru aniversarea celor 250 de ani ai Statelor Unite. Târgul, dedicat tuturor celor 50 de state americane, și-a întrerupt activitatea vineri după-amiază, după ce temperatura a urcat la 38 de grade Celsius.

Câteva ore mai târziu, organizatorii Paradei de Ziua Independenței din Washington au anunțat anularea acestui eveniment din motive de siguranță. Parada urma să înceapă sâmbătă dimineață, însă Serviciul Național de Meteorologie prognozase un indice de căldură de până la 46 de grade Celsius.

Canicula a dat peste cap şi alte manifestări din diferite oraşe. La Philadelphia, autoritățile au anulat Parada Salutului Independenței după ce temperatura a atins joi 39 de grade Celsius, egalând recordul stabilit în 1901.

De asemenea, în Haddon Township, în statul New Jersey, s-a renunțat la parada anuală de 4 iulie, în Watertown, în nordul statului New York, s-au anulat concertul și focul de artificii, iar la Boston accesul publicului la tradiționalul spectacol de artificii de pe malul râului a fost amânat cu patru ore, pentru a evita intervalul cu cele mai ridicate temperaturi.

S-a topit asfaltul

Efectele temperaturilor extreme s-au văzut și pe străzile Manhattanului, unde asfaltul încins a înmuiat adezivii folosiți la încălțăminte, iar tălpile pantofilor se lipeau de carosabil. Cu toate acestea, numeroși oameni au rămas pe trotuare pentru a urmări sosirea invitaților la Madison Square Garden, unde avea loc celebrarea nunții dintre Taylor Swift și Travis Kelce.

Serviciul Național de Meteorologie a anunțat că peste 185 de milioane de persoane, adică mai mult de jumătate din populația Statelor Unite, s-au aflat vineri sub avertizări de căldură. În unele regiuni, indicele de căldură urma să atingă 46 de grade Celsius, iar mai multe orașe au raportat temperaturi record.

În aceste condiții, autoritățile le-au recomandat americanilor care participă la evenimentele organizate de Ziua Independenței să consume suficiente lichide, să evite expunerea prelungită la soare și să fie atenți la semnele epuizării provocate de căldură.

Canicula a dus și la creșterea consumului de energie electrică, operatorul PJM, care alimentează cu energie aproximativ 67 de milioane de locuitori din regiunea Mid-Atlantic, sudul Statelor Unite și Washington D.C., cerându-le clienților săi să reducă temporar consumul pentru a evita suprasolicitarea sistemului.

În New York, compania Con Edison a anunțat că aproximativ 17.000 de consumatori au rămas fără electricitate și i-a îndemnat pe locuitorii din New York City și Westchester County să folosească energia cât mai eficient.

Vă reamintim că, în România, Ziua Independenței Statelor Unite a fost marcată printr-o serie de evenimente organizate de Ambasada SUA la București, în cadrul programului „Freedom 250”, dedicat aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență.

Cel mai important dintre acestea a fost recepția oficială din 24 iunie, la care au participat președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan, ambasadorul american Darryl Nirenberg și reprezentanți ai autorităților române. Totodată, mai multe clădiri emblematice din București au fost iluminate în culorile drapelului american, ca simbol al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.