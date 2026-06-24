Video Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței SUA: „Statele Unite dețin un rol central care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea”

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au participat miercuri la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București, cu ocazia Zilei Independenței SUA.

Evenimentul marchează un moment istoric: 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, aniversare celebrată sub tema „Freedom250”, care „onorează spiritul fondator al Statelor Unite și parteneriatul strategic puternic dintre cele două națiuni”, potrivit ambasadei americane.

Seara a fost deschisă de discursul ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, urmat de intervențiile președintelui Nicușor Dan și ale premierului Ilie Bolojan.

În mesajul său, președintele a transmis că este „plăcerea noastră să felicităm prietenii americani” la această aniversare simbolică, subliniind că Declarația de Independență „continuă să inspire oameni în întreaga lume” și că, deși aparține în primul rând poporului american, valorile ei sunt împărtășite de „toți cei care le prețuiesc”.

Nicușor Dan a amintit că drumul Statelor Unite nu a fost parcurs singur, evocând faptul că independența a fost câștigată „cu sprijinul mai multor puteri europene”. În acest context, a subliniat că sistemul occidental are „o valoare specială pentru România”, care încă de la Unirea Principatelor și-a asumat aceleași valori care i-au inspirat pe Părinții Fondatori ai SUA.

Nicușor Dan a reamintit și reperele parteneriatului strategic: în 2027, România va marca „30 de ani de când este partener strategic al SUA și 20 de când este membru UE”.

Referindu-se la situația de securitate, șeful statului a afirmat că flancul estic se află „în prima linie a amenințărilor ruse” și a salutat sprijinul american pentru consolidarea apărării și descurajării. Președintele a precizat că, la summitul NATO din următoarele zile, va prezenta președintelui Trump eforturile României pentru creșterea capabilităților militare.

Președintele a vorbit și despre perspectivele cooperării bilaterale, menționând că România va înregistra „progrese semnificative” în domenii precum apărarea, comerțul, securitatea energetică, cibernetică și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare sigure.

În final, Nicușor Dan a subliniat că idealurile Declarației de Independență trebuie să rămână o sursă de inspirație „și azi, când suntem confruntați cu crize suprapuse la nivel global”, reafirmând că România va rămâne „de neclintit în apărarea valorilor libertății și democrației”.

„Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse”

Redăm întreagul mesaj al președintelui:

„Doamnelor și domnilor,

Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început și a fost niciodată parcursă în solitudine.

Dincolo de momentul proclamării, independența a fost câștigată prin luptă și cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum, State Unite dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea.

România, rol-cheie în eliberarea a cinci deținuți din Rusia și Belarus. Mesajele transmise de Ambasada SUA și președintele Nicușor Dan

Acest sistem „occidental”, în sens politic, nu geografic, are o valoare specială pentru România, ca stat care, încă de la Unirea Principatelor, și-a asumat voluntar și conștient rolul de exponent al unei civilizații clădite pe ideile și principiile care i-au animat și pe Părinții Fondatori ai Statelor Unite.

Este un rol care a necesitat și necesită mult efort, generație după generație, într-un context regional adesea descurajant.

Astăzi, rezultatele perseverenței românilor privind apartenența la comunitatea occidentală de valori sunt mai importante ca oricând. Sunt și motivul pentru care am onoarea să salut independența Statelor Unite în calitate de Președinte al unei țări care în 2027 va celebra 30 de ani de când este Partener Strategic al Statelor Unite, 20 de ani de când aparține Uniunii Europene și 23 de ani de când este membră NATO.

Pe acești trei piloni se fundamentează identitatea occidentală a României de azi, un partener dedicat, onest și responsabil, care contribuie la asigurarea securității și prosperității noastre comune.

Nu trebuie să uităm că, în vecinătatea noastră, agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România și cetățenii ei sunt afectați direct de consecințele escaladării nesăbuite în care s-a angajat Kremlinul. Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse.

Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a fiecărui cetățean al său pentru eforturile Statelor Unite și ale Aliaților noștri de a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră.

Dar, în timp ce suntem recunoscători tuturor Aliaților noștri, vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi.

Peste câteva zile, la Summitul NATO de la Ankara, voi prezenta Președintelui Trump și aliaților noștri eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Astfel, participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securității euroatlantice.

Domnule Ambasador, în plan bilateral, lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite la un nivel superior de ambiție și de a fructifica pe deplin întregul potențial de care dispunem, în calitate de cel mai apropiat și dedicat aliat al SUA din această regiune.

Sunt încrezător că vom înregistra progrese semnificative prin valorificarea oportunităților strategice, în beneficiul cetățenilor noștri, în domenii precum apărarea, comerțul, securitatea energetică, tehnologiile avansate, securitatea cibernetică, conectivitatea strategică și dezvoltarea de lanțuri de aprovizionare sigure.

Aderarea țării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prima intereselor economice naționale, ci și prin cea a apartenenței la un set de valori comune, iar sprijinul Statelor Unite este esențial în acest demers.

Și pentru că am amintit de valori pe care le împărtășim, revin la ideea cu care am început - forța durabilă a idealurilor proclamate prin Declarația de Independență. Această forță trebuie să continue să ne inspire și astăzi, când suntem confruntați cu provocări complexe și crize suprapuse la nivel global. Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forța unității vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea, România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”.