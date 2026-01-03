Închisoarea federală din New York, pregătită pentru deținuți cu risc extrem. Unde ar putea fi ținut Nicolás Maduro înainte de proces?

Nu este încă limpede unde va fi încarcerat președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, până la deschiderea procesului din Statele Unite, însă capetele de acuzare formulate la New York permit autorităților americane să îl plaseze într-o unitate de maximă securitate din Brooklyn.

Este vorba despre Metropolitan Detention Center (MDC), singura închisoare federală aflată în funcțiune în New York, cunoscută pentru regimul strict aplicat deținuților considerați extrem de periculoși. Aici au fost încarcerați, înainte de condamnare, nume notorii precum liderul cartelului Sinaloa, Joaquín „El Chapo” Guzmán, Ghislaine Maxwell, R. Kelly, Sam Bankman-Fried sau Sean „Diddy” Combs.

Unitatea este special echipată pentru astfel de cazuri, însă funcționează într-un context sensibil: MDC a rămas singurul centru federal de detenție din oraș după închiderea complexului din Manhattan, în urma sinuciderii lui Jeffrey Epstein – un episod care a scos la iveală problemele sistemice ale administrației penitenciare federale.

În cazul lui „El Chapo” Guzmán, autoritățile americane au instituit măsuri de securitate excepționale, având în vedere istoricul său de evadări din închisori mexicane. La MDC a fost deținut temporar și Ismael „El Mayo” Zambada, cofondator al cartelului Sinaloa, înainte de a pleda vinovat.

Rămâne însă deschisă întrebarea dacă Washingtonul va accepta riscul de a încarcera președintele unei alte țări într-o zonă metropolitană extrem de dens populată, ceea ce ridică probleme de securitate nu doar pentru personalul penitenciar, ci și pentru oraș.

Maduro, transportat spre New York. DOJ deschide un nou dosar penal

Președintele american Donald Trump a declarat că Nicolás Maduro și soția sa se află la bordul navei USS Iwo Jima, în drum spre New York, unde liderul venezuelean urmează să fie judecat pentru infracțiuni legate de trafic de droguri și arme.

„Da, sunt pe Iwo Jima. Se îndreaptă spre New York”, a afirmat Trump într-un interviu telefonic acordat Fox News. El a precizat că extragerea a fost realizată cu elicoptere și a adăugat, într-un registru dur: „Au ucis mulți oameni. Să nu uităm asta”.

Trump a mai spus că i-ar fi transmis lui Maduro, inclusiv într-o convorbire telefonică avută cu aproximativ o săptămână înainte, că singura opțiune este capitularea. „I-am spus clar: trebuie să renunți, trebuie să te predai”, a declarat președintele american.

Între timp, Departamentul de Justiție al SUA a făcut public un nou rechizitoriu care îl vizează pe Nicolás Maduro, alături de soția și fiul său. Potrivit documentului, liderul venezuelean și apropiații săi ar fi transformat instituțiile statului într-un mecanism de corupție alimentat de traficul de droguri.

„Această corupție îmbogățește oficiali venezueleni și familiile lor, în timp ce sprijină narco-teroriști violenți care operează nestingheriți pe teritoriul Venezuelei și facilitează producerea și transportul a tone de cocaină către Statele Unite”, se arată în rechizitoriu.

Procesul care urmează să se desfășoare la New York riscă să devină unul dintre cele mai sensibile și simbolice dosare judiciare din ultimii ani, cu implicații care depășesc cu mult sala de judecată.