Cum a scăpat de închisoare pe viaţă unul dintre fiii temutului traficat de droguri „El Chapo”

0
0
Publicat:

Joaquín Guzmán López, unul dintre fiii temutului baron al drogurilor „El Chapo” Guzmán, devenit lider al rețelei Sinaloa după arestarea tatălui său, a scăpat de pedeapsa cu închisoare pe viaţă, în ciuda acuzaţiilor extrem de grave care i se aduceau în SUA.

Joaquín Guzmán López. FOTO: Departamentu de Securitate SUA
Joaquín Guzmán López. FOTO: Departamentu de Securitate SUA

Luni, 1 decembrie, Joaquín Guzmán López, unul dintre fiii temutului traficant mexican Joaquin „El Chapo” Guzmán și un personaj influent în structura cartelului Sinaloa, a încheiat un acord de cooperare cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite, prin care recunoaște o serie amplă de infracțiuni legate de activitatea cartelului, pentru a evita închisoarea pe viaţă.

Fiul lui „El Chapo”, cunoscut sub porecla „El Güero”, a fost inițial inculpat pentru trafic de droguri, spălare de bani, deținere ilegală de arme și conducerea unei organizații criminale.

După ce pe 30 iulie 2024, la prima sa apariție în fața instanței federale din Chicago, s-a declarat nevinovat, luni, 1 decembrie, Guzmán López și-a modificat declarația inițială. El a pledat vinovat pentru toate acuzațiile de asociere infracțională și implicare în traficul de heroină, cocaină, metamfetamină și marijuana în cadrul celulei „Los Chapitos”, formată împreună cu trei dintre frații săi, notează LaNacion.

Ce prevede acordul

Acordul, prezentat în instanță de avocatul său Jeffrey Lichtman, se întinde pe 35 de pagini şi stabilește că Joaquín Guzmán López riscă cel puțin zece ani după gratii, dar scapă de pedeapsa de închisoare pe viaţă pe care o implica acuzația de trafic internațional de droguri.

În schimb, fiul lui „El Chapo” se obligă să devină martor protejat în anchetele federale ce vizează cartelul Sinaloa și rețelele asociate. El trebuie să ofere „informații complete și veridice” în orice dosar solicitat de procurori, inclusiv mărturii împotriva propriilor frați sau a altor lideri ai traficului de droguri.

Decizia lui Guzmán López vine la câteva luni după ce fratele său, Ovidio Guzmán, a pledat, de asemenea, vinovat în iulie, într-un dosar similar.

Cum a fost arestat

Joaquín Guzmán López a fost reținut pe 25 iulie 2024 în El Paso, Texas, după ce a aterizat cu un avion privat alături de Ismael „El Mayo” Zambada, considerat cel mai important partener al tatălui său în conducerea cartelului Sinaloa. La acel moment, Zambada le-a spus anchetatorilor că a fost „indus în eroare” și „răpit” de Joaquín Guzmán López pentru a fi predat autorităților americane împotriva voinței sale.

În cele din urmă, în timpul procesului său, „El Mayo” a pledat, la rândul său vinovat, evitând astfel pedeapsa capitală.

Aproximativ 1.200 de morți și 1.400 de dispăruți

Arestarea celor doi lideri ai cartelului Sinaloa, cel mai puternic din ţară, a provocat o escaladare fără precedent a violențelor în Mexic. Două facțiuni ale cartelului, cea condusă de frații Guzmán și cea loială lui Zambada, s-au confruntat în lupte armate soldate cu aproximativ 1.200 de morți și circa 1.400 de persoane dispărute, potrivit autorităților mexicane.

Acuzaţiile

Procurorii americani și mexicani susțin că frații Guzmán au continuat operațiunile tatălui lor, „El Chapo”, după arestarea acestuia, controlând laboratoare de fentanil și rute pe care transportau tone de droguri prin America Centrală și de Sud către Statele Unite.

În actul de inculpare prezentat în aprilie 2024, cei patru frați Guzmán sunt acuzati că au mituit funcționari publici corupți, au amenințat, răpit și ucis traficanți rivali, au atacat forțe de ordine şi au ordonat violenţe și execuții în interiorul propriei organizații.

Washingtonul acuză cartelul Sinaloa că este responsabil pentru fluxuri masive de fentanil spre Statele Unite, drog care a provocat zeci de mii de decese prin supradoză și a tensionat relațiile dintre SUA și Mexic.

Martor-cheie împotriva propriului cartel

Prin recunoașterea vinovăției și cooperarea deplină cu justiția americană, Joaquín Guzmán López devine unul dintre cei mai importanți martori federali din istoria recentă a combaterii cartelurilor de droguri.

Mărturiile sale ar putea destabiliza definitiv ierarhia cartelului Sinaloa și ar putea contribui la noi inculpări în Mexic și Statele Unite.

