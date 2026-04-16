Amenințare cu bombă la locuința fratelui Papei Leon din Chicago. Poliția investighează

Autoritățile din New Lenox, o localitate situată în zona metropolitană Chicago, au intervenit miercuri seara după o sesizare privind o posibilă amenințare cu bombă la adresa locuinței lui John Prevost, fratele Papei Leon.

Potrivit presei locale, care citează surse din poliție, zona a fost evacuată temporar, iar echipele specializate au verificat imobilul și împrejurimile, scrie Reuters, citată de MSM.

„Alerta nu se confirmă”

După efectuarea perchezițiilor, poliția a anunțat că nu au fost găsite dispozitive explozive sau materiale periculoase.

„După o examinare detaliată, s-a stabilit că alerta nu se confirmă”, au transmis autoritățile într-un comunicat. Ancheta continuă pentru a identifica persoana care a făcut sesizarea.

Alerta a fost dată la scurt timp după ce președintele Donald Trump a criticat declarațiile Papei Leon al XIV-lea referitoare la conflictul din Iran.

Suveranul pontif, primul papă american și originar din Chicago, a condamnat în repetate rânduri escaladarea violențelor în Orientul Mijlociu.

Aflat joi în Camerun, Suveranul Pontif a transmis un mesaj ferm la adresa liderilor care investesc masiv în războaie, afirmând că lumea este „devastată de un grup restrâns de tirani”.

Președintele Trump l-a criticat pe papă, dar l-a lăudat pe fratele acestuia, Louis, stabilit în Florida, pentru sprijinul acordat mișcării MAGA.

John Prevost, vizat de alerta falsă, este un alt frate mai mare al Papei Leon.