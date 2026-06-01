Românii nu vor un guvern condus de un tehnocrat și susțin o apropiere mai mare de Uniunea Europeană. SONDAJ Avangarde

Majoritatea românilor nu susțin varianta unui guvern de tehnocrați și nici numirea unui premier independent, arată un sondaj realizat de Avangarde în ultima săptămână a lunii mai. Cercetarea vine în contextul în care președintele Nicușor Dan analizează opțiunile pentru formarea unui nou Executiv, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit datelor sondajului, 53% dintre respondenți consideră că numirea unui premier independent, din afara partidelor politice, pentru conducerea unui guvern format din fostele partide ale coaliției este o idee proastă. Doar 36,5% apreciază această variantă, în timp ce 10,5% nu au exprimat o opinie.

De asemenea, ideea unui guvern de tehnocrați este respinsă de 52,7% dintre cei chestionați, în timp ce 37,5% spun că ar susține o astfel de formulă.

Sondajul relevă și preferințele românilor în materie de politică externă. Aproape două treimi dintre respondenți, respectiv 66,7%, susțin o apropiere mai mare de Uniunea Europeană, în timp ce 24,9% se declară împotriva acestei direcții.

În ceea ce privește relația cu administrația președintelui Donald Trump, opiniile sunt împărțite. 45,6% dintre respondenți nu susțin o apropiere de Washington, în timp ce 42,8% consideră că România ar trebui să își consolideze relațiile cu actuala administrație americană.

Totodată, 56,4% dintre cei intervievați spun că ar susține organizarea de alegeri anticipate, în timp ce 37,9% se opun unei astfel de soluții. Deși ideea are susținere în rândul populației, organizarea anticipatelor rămâne dificilă din punct de vedere politic și procedural.

Sondajul Avangarde a fost realizat telefonic în perioada 22-31 mai, pe un eșantion de 900 de persoane, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3,4%.