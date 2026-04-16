Papa Leon XIV, mesaj dur în plin conflict cu Casa Albă: „Lumea este devastată de câțiva tirani. Vai celor care manipulează religia și numele lui Dumnezeu”

Papa Leon XIV a criticat dur liderii internaționali care folosesc religia pentru a justifica violența și războaiele, afirmând că lumea este „devastată de câțiva tirani” care direcționează resurse uriașe către conflict, în loc de educație și reconstrucție. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari cu administrația americană condusă de Donald Trump, în contextul războiului din Iran, notează The Guardian.

Într-un discurs susținut la Catedrala „Sf. Iosif” din Bamenda, în cadrul unui turneu în Africa, pontiful a transmis un mesaj ferm împotriva instrumentalizării religiei.

„Vai celor care manipulează religia și numele lui Dumnezeu pentru propriul câștig militar, economic și politic, târând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie”, a spus Papa Leon XIV.

Suveranul pontif a continuat criticile la adresa priorităților globale: „Ei închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuiți pentru moarte și distrugere, în timp ce resursele necesare pentru vindecare, educație și reconstrucție nu există nicăieri.”

„Lumea este sfâșiată de câțiva tirani, însă este ținută laolaltă de o mulțime de frați și surori care sprijină pacea”, a mai adăugat Papa.

Poziția Vaticanului a fost susținută public de United States Conference of Catholic Bishops, după criticile venite din partea vicepreședintelui american JD Vance, care a sugerat că Papa ar trebui să evite intervențiile în dezbaterile politice.

Episcopii americani au respins această interpretare și au invocat tradiția teologică a „războiului just”.

„De peste o mie de ani, Biserica Catolică a învățat teoria războiului just… Un stat poate recurge legitim la forță doar în autoapărare, după ce toate eforturile de pace au eșuat”, se arată în reacția oficială a conferinței episcopale.

Aceștia au subliniat că Papa nu a negat această doctrină, ci a insistat pe limitarea strictă a recurgerii la forță militară.

Papa a încercat să tempereze conflictul cu liderii politici, afirmând că rolul său nu este unul politic.

„Nu îmi văd rolul ca pe acela al unui politician. Nu sunt politician și nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a declarat pontiful, referindu-se la Donald Trump.

În același timp, Papa a insistat că va continua să vorbească despre pace și cooperare internațională: „Continui să mă exprim ferm împotriva războiului, promovând pacea, dialogul și multilateralismul între state, pentru găsirea soluțiilor la probleme.”

Declarațiile vin în contextul conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran, care a generat reacții internaționale puternice și diviziuni în Occident.

Escaladarea recentă a dus la intensificarea disputelor politice și morale privind legitimitatea intervențiilor militare și rolul religiei în justificarea acestora.

Pe fondul acestor evoluții, relația dintre Vatican și administrația americană devine tot mai tensionată, cu diferențe majore de viziune asupra războiului, rolului religiei și intervenției militare.

Papa Leo XIV își menține apelurile la dialog și pace, în timp ce liderii politici americani susțin necesitatea unor măsuri dure în fața Iranului, amplificând una dintre cele mai sensibile dispute geopolitice și morale ale momentului.