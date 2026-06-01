Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Foto Dua Lipa s-a căsătorit cu Callum Turner. Nuntă discretă la Londra pentru unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz

Cântăreața britanică Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit duminică, 31 mai, în cadrul unei ceremonii private organizate la Londra, marcând un nou capitol într-una dintre cele mai urmărite relații din industria divertismentului.

Cântăreața britanică Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit. FOTO: Facebook / ELLE

Cei doi și-au unit destinele la Old Marylebone Town Hall, o locație celebră pentru găzduirea unor nunți ale vedetelor. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a prietenilor apropiați, notează publicația ELLE. 

Fotografiile surprinse la ieșirea din clădire îi arată pe proaspeții căsătoriți întâmpinați cu confetti și petale de flori de către invitați.

Ținută inspirată din eleganța clasică

Pentru ziua nunții, Dua Lipa a ales o creație specială a casei de modă Schiaparelli, semnată de designerul Daniel Roseberry. Ținuta a inclus un sacou ivoire cu nasturi aurii, o fustă asimetrică, mănuși albe și o pălărie cu boruri largi realizată de Stephen Jones.

Specialiștii din lumea modei au remarcat asemănările cu celebra ținută purtată de Bianca Jagger la nunta sa din 1971, considerată una dintre cele mai influente apariții din istoria modei matrimoniale.

La rândul său, Callum Turner a purtat un costum bleumarin realizat la comandă de Ferragamo.

Relația a devenit publică în 2024

Relația dintre Dua Lipa și Callum Turner a intrat în atenția publicului în ianuarie 2024, după ce cei doi au fost văzuți împreună la o petrecere organizată după premiera serialului Masters of the Air, în care joacă actorul britanic.

De-a lungul anului 2024, cuplul a fost prezent la numeroase evenimente publice, inclusiv la Glastonbury Festival și la diverse manifestări din industria modei și a divertismentului.

În iunie 2025, artista a confirmat oficial logodna într-un interviu acordat revistei British Vogue.

„Da, suntem logodiți. Este foarte emoționant. Ideea de a îmbătrâni împreună, de a construi o viață și de a rămâne cei mai buni prieteni pentru totdeauna este un sentiment cu adevărat special”, declara atunci Dua Lipa.

O a doua petrecere de nuntă în Italia

Presa internațională relatează că ceremonia de la Londra va fi urmată de o petrecere mai amplă în Palermo, organizată la Villa Igiea.

Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, printre invitați s-ar putea număra nume importante din industria muzicală și a modei, precum Elton John, Charli XCX, Mark Ronson și Donatella Versace.

Nunta vine după un an de succes profesional

Căsătoria are loc după una dintre cele mai bune perioade din cariera artistei. Turneul mondial al albumului Radical Optimism s-a încheiat la finalul anului 2025, după mai bine de un an de concerte susținute pe mai multe continente.

Recent, artista a lansat și albumul live Live From Mexico, care include înregistrări realizate în timpul concertelor susținute în Mexic.

Prin căsătoria lor, Dua Lipa și Callum Turner oficializează o relație care, în puțin peste doi ani, a trecut de la primele apariții publice la logodnă și, acum, la nuntă.

