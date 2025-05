John Prevost, fratele noului papă Leon al XIV-lea, a urmărit cu uimire anunțul din Capela Sixtină și a povestit cu emoție momentul în care a aflat că fratele său, Robert Prevost, a devenit primul papă american din istorie.

În momentul în care fumul alb a ieșit din Capela Sixtină, semnalând alegerea unui nou papă, John Prevost se afla în Illinois. A deschis televizorul, și-a chemat nepoata și împreună au urmărit cu ochii mari momentul istoric în care a fost rostit numele fratelui său: cardinalul Robert Prevost, devenit papa Leon al XIV-lea.

„A început să țipe pentru că era unchiul ei, iar mie nu-mi venea să cred că acest lucru poate fi posibil, pentru că este prea departe de ceea ce am crezut că se va întâmpla”, a declarat John Prevost pentru agenția Associated Press, într-un interviu acordat din locuința sa din New Lenox, Illinois.

„Dumnezeule, e Rob! Ce ne facem? Nimic nu va mai fi la fel! Eu mă jucam de-a armele, el se juca de-a preotul. Și râdeam de el că vrea să se facă papă! Încă de mic copil voia să devină preot. A încercat mereu să ajute oamenii”, a declarat fratele noului papă pentru BBC.

„Este o mare onoare”

Cuprins de emoție și mândrie, John a mărturisit: „Este o mare onoare; este o ocazie unică în viață. Dar cred că este o mare responsabilitate și cred că va duce la lucruri mai mari și mai bune, iar oamenii îl vor urmări foarte atent pentru a vedea ce face”.

Un papă cu rădăcini americane

Robert Prevost, în vârstă de 69 de ani, este membru al ordinului religios augustin și a petrecut mare parte din carieră în misiuni în Peru. Născut la Chicago, este acum primul papă din istoria Statelor Unite și a ales să poarte numele de Leon al XIV-lea.

„Un al doilea Papă Francisc”

Fratele său l-a descris ca pe un om dedicat celor săraci și celor care nu au o voce: „Mă aștept să fie un al doilea Papă Francisc. Nu va fi nici foarte la stânga, nici foarte la dreapta. Cam la mijloc”, a adăugat John.

La un moment dat, în timpul interviului, John și-a dat seama că ratase mai multe apeluri de la fratele său. Când l-a sunat înapoi, noul papă i-a spus că nu dorește să participe la interviu. Au schimbat câteva cuvinte, felicitări și au discutat ca frații, despre detalii de călătorie.

O chemare devreme spre credință

Robert este cel mai mic dintre cei trei frați. John, cu un an mai mare, își amintește cum Robert era foarte bun la școală și îi plăcea să se joace de-a prinselea, Monopoly și Risk. Încă de mic, își dorea să devină preot. O vecină a prezis chiar destinul său încă din clasa întâi. „Ea a intuit asta, când el avea vârsta de 6 ani. Cum a făcut asta, cine știe. A durat atât de mult, dar iată-l, primul papă american”, a spus John.

Robert a plecat la seminar imediat după clasa a opta, iar frații se vedeau doar în vacanțe. În prezent, vorbesc zilnic la telefon. „Discutăm despre orice – de la politică la religie. Chiar și Wordle jucăm”, povestește John.

Totuși, nu știe cum se va schimba relația lor acum. „Este deja ciudat să nu ai cu cine să vorbești”, mărturisește el.