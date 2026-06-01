Doar 23 de fotbaliști au plecat la Tbilisi pentru amicalul cu Georgia. Gică Hagi a lăsat o parte din lot la Mogoșoaia

Selecționerul României, Gheorghe Hagi a definitivat lotul care va face deplasarea în Georgia pentru primul meci al acestei acțiuni internaționale.

Tricolorii vor disputa o partidă de verificare împotriva Georgiei pe 2 iunie, la Tbilisi, de la ora 20:00. Ulterior, pe 6 iunie, România va întâlni Țara Galilor într-un nou meci amical programat pe stadionul Steaua din București, cu începere de la ora 20:45.

Pentru confruntarea din Georgia, Hagi a ales lotul de jucători care vor face deplasarea, în timp ce nouă fotbaliști din lotul lărgit vor rămâne la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Aceștia își vor continua pregătirea sub supravegherea staffului tehnic.

Lotul ales de Gheorghe Hagi pentru amicalul contra Georgiei

PORTARI:

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0)

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0)

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI:

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1)

Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1)

Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0)

Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0)

Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0)

Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI:

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12)

Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4)

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0)

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0)

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8)

David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI:

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1)

Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5)

Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1)

Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0)

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)