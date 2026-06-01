Imagini cutremurătoare. Sute de porumbei mor în bălțile cu reziduuri petroliere din ţară. Columbofilii cer intervenția ministrului Mediului

Sute de porumbei mor anual după ce ajung în bălți contaminate cu reziduuri petroliere, susțin columbofilii din România, care i-au trimis o scrisoare deschisă ministrului Mediului.

În numele comunităţii columbofililor din România, Eduard Vâjâiac, el însuşi crescător de porumbei sportivi, îi cere ajutorul ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Bărbatul semnalează, pe Facebook, existența unor bălți cu reziduuri petroliere și a unor situri contaminate care nu au fost ecologizate în mai multe zone ale ţării, care afectează fauna și pun probleme de mediu. Potrivit lui Eduard Vâjâiac, problema nu afectează doar porumbeii folosiți în competiții, ci reprezintă un pericol şi pentru păsări și pentru mediul înconjurător.

Sute de porumbei mor anul, în chinuri groaznice, spune Eduard Vâjâiac, pentru că în timpul zborurilor de antrenament și concurs coboară pe suprafețe care par a fi luciuri de apă obișnuite, însă, odată ajunși acolo, intră în contact cu reziduurile petroliere, care li se lipesc pe penaj şi nu mai pot zbura.

„În mai multe zone ale țării există bălți de batal și acumulări de reziduuri petroliere neecologizate care continuă să funcționeze ca adevărate capcane mortale pentru păsări. An de an, numeroși porumbei voiajori care participă la concursuri și antrenamente ajung în aceste locuri, se acoperă cu păcură și mor în chinuri, fără posibilitatea de a mai zbura sau de a se întoarce la crescătorii lor”, afirmă Eduard Vâjâiac.

În scrisoarea deschisă adresată ministrului Diana Buzoianu și Gărzii Naționale de Mediu, Eduard Vâjâiac solicită inventarierea tuturor acestor situri, verificarea lor și stabilirea responsabilităților pentru ecologizare. El menționează mai multe zone despre care spune că sunt cunoscute de columbofili, inclusiv în apropiere de Ploiești, dar și la Buzău, Râmnicu Sărat și Suceava.

„Către: Ministerul Mediului - România și Garda Naţională de Mediu

În atenția doamnei ministru Diana Buzoianu,

Subiect: Solicitare urgentă de intervenție pentru eliminarea și ecologizarea bălților de batal și a zonelor contaminate cu reziduuri petroliere care provoacă moartea porumbeilor sportivi

Stimată doamnă ministru,

Prin prezenta, noi, columbofilii din România, vă adresăm un apel urgent privind situația gravă reprezentată de existența bălților de batal, a iazurilor cu păcură și a altor zone contaminate cu reziduuri petroliere care continuă să pună în pericol atât fauna sălbatică, cât și porumbeii sportivi utilizați în competițiile columbofile desfășurate pe întreg teritoriul țării.

An de an, în ultimii ani, sute și chiar mii de porumbei sportivi ajung în aceste zone periculoase în timpul zborurilor de antrenament și concurs. Atrași de luciul apei, aceștia intră în contact cu substanțele petroliere de la suprafață, care le impregnează penajul, le afectează capacitatea de zbor și îi condamnă, de cele mai multe ori, la o moarte lentă și chinuitoare.

(...) Având în vedere gravitatea situației, solicităm respectuos Ministerului Mediului și Gărzii Naționale de Mediu:

- Identificarea și inventarierea tuturor bălților de batal, iazurilor cu păcură și a altor acumulări de reziduuri petroliere existente pe teritoriul României. O problemă majoră se află chiar lângă Ploiești, la Triaj, unde se poate identifica una dintre bălți. Altele sunt la Buzău, Râmnicu Sărat și Suceava.

- Efectuarea de controale urgente în zonele cunoscute pentru astfel de probleme;

- Stabilirea responsabilităților și aplicarea măsurilor legale față de persoanele sau companiile obligate să ecologizeze aceste amplasamente;

- Închiderea, securizarea și ecologizarea siturilor contaminate care reprezintă un pericol pentru animale și mediu;

- Elaborarea unui plan național de monitorizare și remediere a acestor zone.

Considerăm că protejarea mediului, prevenirea suferinței animalelor și eliminarea surselor istorice de poluare reprezintă obligații fundamentale ale statului român. Totodată, rezolvarea acestei probleme ar contribui la protejarea unei activități sportive și tradiționale care aduce satisfacții și bucurie unui număr foarte mare de cetățeni.

În numele comunității columbofile din România, vă rugăm să tratați această problemă cu prioritate și să dispuneți măsurile necesare pentru eliminarea acestor pericole care continuă să provoace pierderi importante an de an”, se încheie scrisoare deschisă adresată de Eduard Vâjâiac ministrului Mediului.