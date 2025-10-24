Amazon va înlocui 600.000 de angajați americani cu roboți, pe fondul crizei din industria tehnologică

În contextul crizei din industria tehnologică, Amazon „va înlocui 600.000 de angajați americani cu roboți”, potrivit unui raport publicat de New York Times, care sugerează că gigantul încearcă să atenueze impactul prin redenumirea termenilor „IA” și „roboți” în „tehnologie avansată” și „coboți”.

Amazon are în plan înlocuirea a peste jumătate de milion de locuri de muncă cu roboți, măsură care vine pe fondul unei crize în industria tehnologică, în care zeci de mii de angajați își pierd locurile de muncă.

Conducerea companiei susține că automatizarea ar permite companiei să vândă de două ori mai multe produse. Gigantul tehnologic speră ca 75% din depozite să fie operate de roboți, potrivit documentelor obținute de publicația New York Times, citată de The Mirror.

O parte din eforturi ar consta într-o încercare de rebranduire a tehnologiei, pe care compania o numește „tehnologie avansată” sau „coboți” în loc de „IA” sau „roboți”.

Ce spune Amazon

Amazon a negat însă că documentele consultate de Times sunt complete și reprezintă cu exactitate strategia.

Compania a investit sume considerabile în AI în ultimii ani, inclusiv 100 de miliarde de dolari pentru extinderea centrelor de date cloud și AI. Profiturile recente au fost atribuite AI din cadrul companiei, arată sursele citate.

Andy Jassy, CEO-ul Amazon, a declarat că milioane de clienți au utilizat agentul de cumpărături Amazon, extinderea Alexa+ și lansarea programelor AI precum DeepFleet.

Peste 150.000 de angajați din domeniul tehnologic și-au pierdut locurile de muncă în 2024

Amintitele măsuri vin pe fondul concedierilor masive din industria tehnologică. Peste 150.000 de angajați din domeniul tehnologic și-au pierdut locurile de muncă anul trecut, iar alți 22.000 și-au pierdut joburile de la începutul acestui an, potrivit TechCrunch.

Informațiile referitoare la Amazon vin după ce unele dintre cele mai mari aplicații din lume au încetat brusc să funcționeze luni dimineață. Amazon Web Services (AWS) „a picat ”și a afectat o mare parte din Internet.

Aplicații precum Snapchat, Reddit Fortnite, Roblox, Canva, Duolingo, Rind Doorbell, McDonald's și multe altele au început să întâmpine probleme în jurul orei 3 dimineața.

Down Detector a primit peste 6,5 milioane de sesizări la nivel global, întreruperea afectând peste 1.000 de companii,.

Utilizatorii au reclamat că nu se pot conecta la conturi, primesc mesaje de eroare sau serviciile nu sunt disponibile.

Ulterior, Amazon a anunțat că a rezolvat problema care a stat la baza întreruperii majore, care, potrivit companiei, a avut loc în centrul operațiunilor sale de cloud computing din Virginia de Nord.

Într-o actualizare a paginii sale de stare, AWS a declarat că problema „a fost complet remediată, iar majoritatea operațiunilor serviciului AWS funcționează acum în mod normal”.