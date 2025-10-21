De ce defecțiunea de la Amazon Web Services este mai mult decât o problemă tehnică ?

Defecțiunea globală a infrastructurii Amazon evidențiază vulnerabilitatea dependenței de giganții tehnologici americani, spun experți citați de The Guardian și Politico.

O defecțiune majoră a serviciului de cloud Amazon Web Services (AWS) a afectat luni dimineață aplicații și site-uri din întreaga lume, provocând apeluri imediate pentru ca Europa să își reducă dependența de furnizorii americani de infrastructură digitală.

Printre platformele afectate s-au numărat Slack, Snapchat, Signal, Roblox, Duolingo și Perplexity, precum și servicii deținute de Amazon, cum ar fi magazinul online principal și compania de sisteme inteligente Ring.

Potrivit platformei Downdetector, peste 2.000 de companii la nivel global au fost afectate, cu milioane de raportări din SUA, Marea Britanie și Australia. În Marea Britanie, defecțiunea a perturbat temporar serviciile Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland și site-ul autorității fiscale HMRC.

Amazon a confirmat că incidentul a fost provocat de o problemă apărută în regiunea US-East-1, în statul Virginia, unde compania operează mai multe centre de date. „Observăm o recuperare a majorității serviciilor afectate și continuăm să lucrăm pentru restabilirea completă”, a transmis AWS într-un comunicat.

Reacții din Europa: „O vulnerabilitate economică și de securitate”

Defecțiunea a survenit în timp ce liderii europeni se pregătesc să discute despre suveranitatea digitală la un summit de nivel înalt programat în această săptămână, într-un moment în care dependența de infrastructura digitală americană este din ce în ce mai contestată la Bruxelles.

„Pana de astăzi arată cât de fragil devine internetul atunci când puterea este concentrată în mâinile câtorva companii. Lipsa de reziliență lovește direct în economiile noastre”, a declarat Robin Berjon, cofondator al proiectului Eurostack, care militează pentru o infrastructură digitală europeană independentă.

Cori Crider, directoarea Future of Technology Institute, a adăugat:

„Dependența Europei de companii monopoliste precum Amazon reprezintă o vulnerabilitate de securitate și o amenințare economică pe care nu o mai putem ignora.”

De asemenea, Dr. Corinne Cath-Speth, directoare pentru politici digitale la organizația pentru drepturile omului Article 19, a subliniat că aceste defecțiuni „nu sunt doar probleme tehnice, ci eșecuri democratice”.

„Când un singur furnizor se oprește, se prăbușește odată cu el infrastructura societății digitale — aplicații de comunicare sigură, redacții de presă și platforme de dezbatere publică. Avem nevoie urgentă de diversificare în cloud computing.”

Într-o notă mai ironică, Ulrike Franke, cercetătoare la European Council on Foreign Relations, a scris pe rețeaua Bluesky: „Aspiratorul meu robot din Paris nu mai funcționează — cine îmi explică de ce este conectat la servere din SUA? Așa arată suveranitatea digitală europeană.”

Impact global și reacții guvernamentale

Potrivit Cisco ThousandEyes, serviciul care monitorizează întreruperile internetului, cele mai multe probleme au fost localizate în Virginia, epicentrul rețelei AWS. Compania a precizat că incidentul a fost cauzat de o eroare internă într-un subsistem de monitorizare și nu de un atac cibernetic.

Profesorul Steven Murdoch, specialist în securitate la University College London, a confirmat că „nu există indicii privind o acțiune malițioasă – incidentul pare a fi rezultatul unei defecțiuni interne”.

Guvernul britanic a declarat că se află în contact cu Amazon, iar Comisia Europeană a precizat că activitatea sa nu a fost afectată semnificativ. „Am folosit mai mult e-mailurile – am revenit la metodele tradiționale”, a glumit Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei.

În Marea Britanie, Comisia pentru Trezorerie a Camerei Comunelor a solicitat explicații guvernului privind absența unei desemnări oficiale a Amazon ca „furnizor critic” pentru sectorul financiar, statut care ar implica supraveghere reglementară sporită.

„Un semnal de alarmă pentru Europa digitală”

Defecțiunea AWS a reînviat dezbaterea privind controlul asupra infrastructurii digitale globale, dominată de Amazon, Microsoft și Google, care furnizează majoritatea serviciilor cloud la nivel mondial.

„Atunci când o singură companie americană are capacitatea de a bloca accesul la aplicații, servicii financiare sau chiar la dispozitive conectate din Europa, vorbim despre o problemă de suveranitate, nu doar de tehnologie”, a concluzionat un diplomat european citat de Politico.