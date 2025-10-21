search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce defecțiunea de la Amazon Web Services este mai mult decât o problemă tehnică ?

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Defecțiunea globală a infrastructurii Amazon evidențiază vulnerabilitatea dependenței de giganții tehnologici americani, spun experți citați de The Guardian și Politico.

Amazon Web Services jpg

O defecțiune majoră a serviciului de cloud Amazon Web Services (AWS) a afectat luni dimineață aplicații și site-uri din întreaga lume, provocând apeluri imediate pentru ca Europa să își reducă dependența de furnizorii americani de infrastructură digitală.

Printre platformele afectate s-au numărat Slack, Snapchat, Signal, Roblox, Duolingo și Perplexity, precum și servicii deținute de Amazon, cum ar fi magazinul online principal și compania de sisteme inteligente Ring.

Potrivit platformei Downdetector, peste 2.000 de companii la nivel global au fost afectate, cu milioane de raportări din SUA, Marea Britanie și Australia. În Marea Britanie, defecțiunea a perturbat temporar serviciile Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland și site-ul autorității fiscale HMRC.

Amazon a confirmat că incidentul a fost provocat de o problemă apărută în regiunea US-East-1, în statul Virginia, unde compania operează mai multe centre de date. „Observăm o recuperare a majorității serviciilor afectate și continuăm să lucrăm pentru restabilirea completă”, a transmis AWS într-un comunicat.

Reacții din Europa: „O vulnerabilitate economică și de securitate”

Defecțiunea a survenit în timp ce liderii europeni se pregătesc să discute despre suveranitatea digitală la un summit de nivel înalt programat în această săptămână, într-un moment în care dependența de infrastructura digitală americană este din ce în ce mai contestată la Bruxelles.

„Pana de astăzi arată cât de fragil devine internetul atunci când puterea este concentrată în mâinile câtorva companii. Lipsa de reziliență lovește direct în economiile noastre”, a declarat Robin Berjon, cofondator al proiectului Eurostack, care militează pentru o infrastructură digitală europeană independentă.

Cori Crider, directoarea Future of Technology Institute, a adăugat:

„Dependența Europei de companii monopoliste precum Amazon reprezintă o vulnerabilitate de securitate și o amenințare economică pe care nu o mai putem ignora.”

De asemenea, Dr. Corinne Cath-Speth, directoare pentru politici digitale la organizația pentru drepturile omului Article 19, a subliniat că aceste defecțiuni „nu sunt doar probleme tehnice, ci eșecuri democratice”.

„Când un singur furnizor se oprește, se prăbușește odată cu el infrastructura societății digitale — aplicații de comunicare sigură, redacții de presă și platforme de dezbatere publică. Avem nevoie urgentă de diversificare în cloud computing.”

Într-o notă mai ironică, Ulrike Franke, cercetătoare la European Council on Foreign Relations, a scris pe rețeaua Bluesky: „Aspiratorul meu robot din Paris nu mai funcționează — cine îmi explică de ce este conectat la servere din SUA? Așa arată suveranitatea digitală europeană.”

Impact global și reacții guvernamentale

Potrivit Cisco ThousandEyes, serviciul care monitorizează întreruperile internetului, cele mai multe probleme au fost localizate în Virginia, epicentrul rețelei AWS. Compania a precizat că incidentul a fost cauzat de o eroare internă într-un subsistem de monitorizare și nu de un atac cibernetic.

Profesorul Steven Murdoch, specialist în securitate la University College London, a confirmat că „nu există indicii privind o acțiune malițioasă – incidentul pare a fi rezultatul unei defecțiuni interne”.

Guvernul britanic a declarat că se află în contact cu Amazon, iar Comisia Europeană a precizat că activitatea sa nu a fost afectată semnificativ. „Am folosit mai mult e-mailurile – am revenit la metodele tradiționale”, a glumit Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei.

În Marea Britanie, Comisia pentru Trezorerie a Camerei Comunelor a solicitat explicații guvernului privind absența unei desemnări oficiale a Amazon ca „furnizor critic” pentru sectorul financiar, statut care ar implica supraveghere reglementară sporită.

„Un semnal de alarmă pentru Europa digitală”

Defecțiunea AWS a reînviat dezbaterea privind controlul asupra infrastructurii digitale globale, dominată de Amazon, Microsoft și Google, care furnizează majoritatea serviciilor cloud la nivel mondial.

„Atunci când o singură companie americană are capacitatea de a bloca accesul la aplicații, servicii financiare sau chiar la dispozitive conectate din Europa, vorbim despre o problemă de suveranitate, nu doar de tehnologie”, a concluzionat un diplomat european citat de Politico.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt necesare
gandul.ro
image
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
mediafax.ro
image
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
playtech.ro
image
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Edi Iordănescu a luat decizia și polonezii au reacționat: ”E ‘cutremur’ la Legia. Șoc la club”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Doliu în clanul Duduianu! A murit mama fraților Pian
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Mizerie de nedescris la un meci de SuperLigă cu 50 de lei biletul! Prețuri de Bundesliga pe ogorul-stadion Clinceni, dar condiții de Biafra
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze