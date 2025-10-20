Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare

O întrerupere majoră a rețelelor online a paralizat luni, 20 octombrie, zeci de site-uri web, aplicații și platforme de gaming, printre care se numără Amazon, Snapchat, Roblox sau Coinbase.

Problemele par să fie cauzate de o defecțiune la Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing care alimentează infrastructura digitală a multor companii la nivel global.

Pe pagina oficială de monitorizare a serviciilor, AWS a raportat „rate de eroare crescute” și întârzieri în funcționarea „mai multor servicii”, confirmând amploarea incidentului, potrivit skynews.

Site-ul Downdetector, care centralizează sesizările utilizatorilor privind disfuncționalitățile platformelor online, a arătat că problemele au apărut simultan pe mai multe site-uri populare, inclusiv Snapchat, Roblox, Amazon și Coinbase, indicând natura bruscă și generalizată a întreruperii.

Mai multe bănci și servicii financiare au raportat dificultăți în funcționare.

Amazon Web Services, compania de cloud care se află în spatele întreruperii, tocmai a publicat o declarație în care afirmă: „Observăm semne semnificative de recuperare”.

„Majoritatea cererilor ar trebui să fie acum procesate cu succes. Continuăm să lucrăm la cererile aflate în așteptare. Vom continua să furnizăm informații suplimentare”, se menționează pe site-ul companiei, potrivit BBC.

Amazon Web Services (AWS) asigură infrastructura pentru milioane de site-uri web și aplicații.