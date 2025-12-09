Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic

Sudul Californiei se confruntă cu o alertă bruscă și periculoasă privind calitatea aerului, pe măsură ce autoritățile emit alerte extinse prin care îndeamnă locuitorii să rămână în interior.

Peste 18 milioane de americani sunt vizați de avertizarea transmisă marți, despre care Serviciul Național de Meteorologie (NWS) afirmă că va rămâne în vigoare până la miezul nopții, scrie Daily Mail.

Districtul de Management al Calității Aerului din Coasta de Sud (South Coast AQMD) a analizat datele din stațiile de monitorizare a aerului din regiune și a constatat niveluri puternic crescute de PM2.5 – particule fine produse de vehicule, industrie și arderea lemnului.

Potrivit South Coast AQMD, acești poluanți microscopici pot declanșa crize de astm, episoade acute de bronșită, vizite la Urgență și chiar internări, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cardiace sau pulmonare.

Ca răspuns, autoritățile au impus o interdicție obligatorie privind arderea lemnului pe o porțiune uriașă din sudul Californiei, după ce nivelurile de poluare au urcat în zona considerată nesănătoasă. Ordinul vizează mari centre populate, inclusiv comitatul Los Angeles, comitatul Orange, Inland Empire și văile din comitatele San Bernardino și Riverside.

„Când calitatea aerului este slabă în zona în care te afli, limitează activitățile extinse sau intense în aer liber și rămâi în interior, cu ferestrele și ușile închise”, a avertizat NWS în mesajul său.

Locuitorii sunt, de asemenea, îndemnați să folosească purificatoare de aer sau aparate de aer condiționat, să evite sistemele care aduc aer din exterior și să urmărească în timp real situația prin aplicația sau site-ul AQMD.

Avertizarea a intrat în vigoare la miezul nopții de luni și continuă până la miezul nopții de marți, acoperind comunități de coastă, versanți montani, suburbii din interior și coridoare urbane dense. În baza interdicției, locuitorilor li se interzice arderea lemnului, a peleților sau a buștenilor fabricați, în orice dispozitiv interior sau exterior.

Experții în calitatea aerului afirmă că restricțiile nu sunt simple precauții birocratice, ci un răspuns direct la niveluri de particule suficient de ridicate încât să provoace probleme medicale persoanelor vulnerabile.

Avertismentele apar în contextul unor condiții meteorologice stagnante și al unor fenomene atmosferice care blochează poluarea aproape de sol — o „cupolă” care poate persista zile întregi peste văi și comunități de coastă.

Aceste „Zile fără ardere” sunt activate ori de câte ori meteorologii estimează că nivelurile de PM2.5 vor atinge valori considerate periculoase pentru sănătatea publică.

Regiunea afectată include unele dintre cele mai aglomerate autostrăzi din țară, cele mai dense cartiere urbane și cele mai mari comunități suburbane. De la plajele din Huntington, Laguna și Newport până în munții de deasupra orașelor Riverside și San Bernardino, avertizarea se întinde pe un arc uriaș din sudul Californiei — o zonă care cuprinde aproape jumătate din populația întregului stat.

South Coast AQMD a subliniat faptul că nivelurile de poluare sunt măsurate pe o perioadă de 24 de ore, ceea ce înseamnă că hărțile orare privind calitatea aerului pot să nu reflecte riscurile previzionate pentru întreaga zi. Această diferență creează adesea confuzie în rândul locuitorilor, admit oficialii, dar nu anulează pericolul.

Specialiștii avertizează că inclusiv adulții sănătoși pot avea simptome când nivelul PM2.5 crește suficient de mult. Expunerea pe termen scurt poate provoca dureri de cap, tuse, iritații ale gâtului, oboseală și dificultăți de respirație, în timp ce expunerea repetată sau pe termen lung este asociată cu afecțiuni cardiace și pulmonare mult mai grave.

Modelele meteorologice de iarnă rețin frecvent poluanții deasupra sudului Californiei, însă autoritățile afirmă că, anul acesta, combinația dintre utilizarea șemineelor, traficul de sărbători și aerul stagnant a dus la un vârf deosebit de sever.