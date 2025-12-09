search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic

0
0
Publicat:

Sudul Californiei se confruntă cu o alertă bruscă și periculoasă privind calitatea aerului, pe măsură ce autoritățile emit alerte extinse prin care îndeamnă locuitorii să rămână în interior.

Sudul Californiei se confruntă cu o alertă privind calitatea aerului FOTO GettyImages
Sudul Californiei se confruntă cu o alertă privind calitatea aerului FOTO GettyImages

Peste 18 milioane de americani sunt vizați de avertizarea transmisă marți, despre care Serviciul Național de Meteorologie (NWS) afirmă că va rămâne în vigoare până la miezul nopții, scrie Daily Mail.

Districtul de Management al Calității Aerului din Coasta de Sud (South Coast AQMD) a analizat datele din stațiile de monitorizare a aerului din regiune și a constatat niveluri puternic crescute de PM2.5 – particule fine produse de vehicule, industrie și arderea lemnului.

Potrivit South Coast AQMD, acești poluanți microscopici pot declanșa crize de astm, episoade acute de bronșită, vizite la Urgență și chiar internări, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cardiace sau pulmonare.

Ca răspuns, autoritățile au impus o interdicție obligatorie privind arderea lemnului pe o porțiune uriașă din sudul Californiei, după ce nivelurile de poluare au urcat în zona considerată nesănătoasă. Ordinul vizează mari centre populate, inclusiv comitatul Los Angeles, comitatul Orange, Inland Empire și văile din comitatele San Bernardino și Riverside.

„Când calitatea aerului este slabă în zona în care te afli, limitează activitățile extinse sau intense în aer liber și rămâi în interior, cu ferestrele și ușile închise”, a avertizat NWS în mesajul său.

Locuitorii sunt, de asemenea, îndemnați să folosească purificatoare de aer sau aparate de aer condiționat, să evite sistemele care aduc aer din exterior și să urmărească în timp real situația prin aplicația sau site-ul AQMD.

Avertizarea a intrat în vigoare la miezul nopții de luni și continuă până la miezul nopții de marți, acoperind comunități de coastă, versanți montani, suburbii din interior și coridoare urbane dense. În baza interdicției, locuitorilor li se interzice arderea lemnului, a peleților sau a buștenilor fabricați, în orice dispozitiv interior sau exterior.

Experții în calitatea aerului afirmă că restricțiile nu sunt simple precauții birocratice, ci un răspuns direct la niveluri de particule suficient de ridicate încât să provoace probleme medicale persoanelor vulnerabile.

Avertismentele apar în contextul unor condiții meteorologice stagnante și al unor fenomene atmosferice care blochează poluarea aproape de sol — o „cupolă” care poate persista zile întregi peste văi și comunități de coastă.

Aceste „Zile fără ardere” sunt activate ori de câte ori meteorologii estimează că nivelurile de PM2.5 vor atinge valori considerate periculoase pentru sănătatea publică.

Regiunea afectată include unele dintre cele mai aglomerate autostrăzi din țară, cele mai dense cartiere urbane și cele mai mari comunități suburbane. De la plajele din Huntington, Laguna și Newport până în munții de deasupra orașelor Riverside și San Bernardino, avertizarea se întinde pe un arc uriaș din sudul Californiei — o zonă care cuprinde aproape jumătate din populația întregului stat.

South Coast AQMD a subliniat faptul că nivelurile de poluare sunt măsurate pe o perioadă de 24 de ore, ceea ce înseamnă că hărțile orare privind calitatea aerului pot să nu reflecte riscurile previzionate pentru întreaga zi. Această diferență creează adesea confuzie în rândul locuitorilor, admit oficialii, dar nu anulează pericolul.

Specialiștii avertizează că inclusiv adulții sănătoși pot avea simptome când nivelul PM2.5 crește suficient de mult. Expunerea pe termen scurt poate provoca dureri de cap, tuse, iritații ale gâtului, oboseală și dificultăți de respirație, în timp ce expunerea repetată sau pe termen lung este asociată cu afecțiuni cardiace și pulmonare mult mai grave.

Modelele meteorologice de iarnă rețin frecvent poluanții deasupra sudului Californiei, însă autoritățile afirmă că, anul acesta, combinația dintre utilizarea șemineelor, traficul de sărbători și aerul stagnant a dus la un vârf deosebit de sever.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat
observatornews.ro
image
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
De ce dozele de Coca-Cola sunt roșii, iar cele de Pepsi albastre. Răspunsul, unul banal
playtech.ro
image
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Pericol pe Valea Oltului, din cauza unor scurgeri de gaze dintr-o cisternă. A fost emis un mesaj Ro-Alert
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu, anunț surpriză din PSD: Intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon